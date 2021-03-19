В Госдуме не видят заговоров против российского спорта в ситуации с Головиным

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал запрет клуба французской Лиги 1 «Монако» на участие полузащитника Александра Головина в матче национальной команды со Словенией.

«К сожалению, это непростой случай. Не думаю, что нужно искать политические подоплёки и заговоры против российского спорта. В данном случае, конечно, это прежде всего интересы французской лиги и клуба. «Монако», выступающий в качестве собственника игрока, выстраивает такие отношения, чтобы было безопасно всем. С точки зрения клуба — всё понимаю. С точки зрения Головина… Мне кажется, он должен был внимательно относиться к тому, хочет и может ли он играть за Россию, внимательно читать условия контракта. Может быть, стоит отсидеть пять дней карантина — ничего такого в этом нет. Но здесь и интересы клуба затрагиваются… Головин в «Монако» на хорошем счету. Мы понимаем, что клуб, заплатив большие деньги, не хочет его лишиться. Головин — один из лучших игроков России. Менеджеры российской сборной, как и менеджеры игрока, должны занять более активную позицию, общаться с клубом и отстаивать интересы нашей страны. Головин должен играть за Россию во всех матчах», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

24 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примут Словению, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.

Ранее сообщалось, что «Монако» запретил Головину играть за сборную России в матче со Словенией.