В «Монако» объяснили, почему Головин не сыграет за сборную России в Сочи

Вице-президент футбольного клуба французской Лиги 1 «Монако» Олег Петров прокомментировал ситуацию с запретом на участие полузащитника Александра Головина в домашнем матче сборной России со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Это консолидированное решение лиги и клубов — не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза. Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придётся проходить недельный карантин. Так как идёт чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши», — приводит слова Петрова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что такая же ситуация во многих европейских лигах — выработан единый подход, чтобы не было дискриминации.

«К сожалению, в прошлый раз, когда проводились матчи национальных команд, были случаи заболевания коронавирусом. Так произошло с нашим капитаном Бен Йеддером, который заболел COVID-19. Он по-прежнему ведущий игрок, но результативность уже не та», — добавил Петров.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не видят заговоров против российского спорта в ситуации с Головиным.