Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин не сыграет в ближайших матчах сборной России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, игрок прошёл медобследование в связи с полученной в матче 23-го тура чемпионата России с «Уралом» (5:1) травмой. В итоге у хавбека было выявлено мышечное повреждение, в связи с которым, как посчитали врачи сборной, Зобнину потребуется не менее десяти дней на восстановление. По этой причине он и не был вызван на сбор в Сочи.

24 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примут Словению, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.

Ранее сообщалось, что Зобнин позднее других футболистов «Спартака» присоединится к сборной России в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить