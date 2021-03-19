Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин не сыграет в ближайших матчах сборной России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, игрок прошёл медобследование в связи с полученной в матче 23-го тура чемпионата России с «Уралом» (5:1) травмой. В итоге у хавбека было выявлено мышечное повреждение, в связи с которым, как посчитали врачи сборной, Зобнину потребуется не менее десяти дней на восстановление. По этой причине он и не был вызван на сбор в Сочи.

24 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примут Словению, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.

Ранее сообщалось, что Зобнин позднее других футболистов «Спартака» присоединится к сборной России в Сочи.