Зобнин позднее других футболистов «Спартака» присоединится к сборной России в Сочи

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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин позднее своих одноклубников присоединится к национальной команде на сборе в Сочи.
Зобнин позднее других футболистов «Спартака» присоединится к сборной России в Сочи

Как сообщает пресс-служба сборной России, причиной задержки хавбека в Москве, является необходимость пройти обследование в связи с повреждением, полученным в матче 23-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Из-за травмы Зобнин был заменён на 67-й минуте матча, завершившегося победой «Спартака» со счётом 5:1.

24 марта сборная России на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта — в Сочи со Словенией, а 30 марта — на выезде со Словакией.

Ранее сообщалось, что Черчесов оценил вероятность прибытия футболистов из зарубежных клубов на сбор в Сочи.

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