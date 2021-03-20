Тюкавин — о вызове в молодёжную сборную России на ЧЕ: неожиданно и приятно одновременно

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вызов в молодёжную сборную России для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.

«Узнал сегодня днём: позвонили, сказали ехать сдавать тест на коронавирус. Очень неожиданно и приятно одновременно. Настрой боевой. Главное сейчас — на полную катушку выкладываться на тренировках и успешно провести предстоящие игры», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи состоятся 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева.