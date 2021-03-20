Тюкавин — о вызове в молодёжную сборную России на ЧЕ: неожиданно и приятно одновременно
- © academy_dinamo
«Узнал сегодня днём: позвонили, сказали ехать сдавать тест на коронавирус. Очень неожиданно и приятно одновременно. Настрой боевой. Главное сейчас — на полную катушку выкладываться на тренировках и успешно провести предстоящие игры», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».
Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи состоятся 25, 28 и 31 марта.
Ранее сообщалось, что Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева.