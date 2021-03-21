Российский голкипер Крицюк был удалён на третьей минуте матча «Риу Аве» — «Белененсеш»

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Российский голкипер клуба «Белененсеш» Станислав Крицюк был удалён уже на третьей минуте матча 24-го тура португальской Примейры с «Риу Аве».
Российский голкипер Крицюк был удалён на третьей минуте матча «Риу Аве» — «Белененсеш»
  • Reuters

На третьей минуте встречи нападающий «Риу Аве» выбегал один на один с Крицюком, который, покинув пределы штрафной площади, в попытке выбить мяч на скорости врезался в ноги форварду команды-соперника, за что сразу получил от арбитра встречи красную карточку.

Для 30-летнего голкипера это уже вторая красная карточка в составе «Белененсеша», за который он в общей сложности отыграл 18 матчей и в девяти из них не пропустил ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что футболист «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком.

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