Российский голкипер Крицюк был удалён на третьей минуте матча «Риу Аве» — «Белененсеш»
- Reuters
На третьей минуте встречи нападающий «Риу Аве» выбегал один на один с Крицюком, который, покинув пределы штрафной площади, в попытке выбить мяч на скорости врезался в ноги форварду команды-соперника, за что сразу получил от арбитра встречи красную карточку.
Для 30-летнего голкипера это уже вторая красная карточка в составе «Белененсеша», за который он в общей сложности отыграл 18 матчей и в девяти из них не пропустил ни одного мяча.
Ранее сообщалось, что футболист «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком.