«В моих действиях не было злого умысла»: как жёсткое столкновение Крицюка и Нану шокировало Португалию

Вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк прокомментировал жёсткое столкновение с защитником «Порту» Нану в матче чемпионата Португалии. По его словам, он не хотел нанести травму сопернику и сожалеет о случившемся. Россиянин пожелал скорейшего выздоровления получившему сотрясение мозга и другие повреждения футболисту. Между тем в «Порту» отметили, что Нану уже пришёл в сознание.

Российский вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк спустя несколько часов после тяжелейшего столкновения с защитником «Порту» Нану в матче чемпионата Португалии (0:0) опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором извинился перед соперником и объяснил причины произошедшего.

В первую очередь голкипер пожелал оппоненту скорейшего выздоровления и пообещал молиться за Нану и его семью. Он также признался, что после случившегося получил много оскорбительных комментариев и сообщений в социальных сетях.

«Я шёл на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю. Если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. На повторе хорошо видно, что мои кулаки прямо за ногой Бруно, а также где находятся мои руки и когда и с какой стороны идёт столкновение. И Нану врезался бы в меня, и фол был бы в нашу сторону. Решение судьи и VAR не назначать пенальти подтверждает мои слова. На видео это видно», — заявил спортсмен.

Также он подчеркнул, что не врезался в защитника кулаками или руками вопреки кадрам с некоторых ракурсов. По словам вратаря, Нану сам влетел в него сбоку, в результате чего оба столкнулись головами.

«Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я мог бы оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло», — добавил россиянин.

В завершение Крицюк ответил болельщикам, которые принялись оскорблять его после матча с «Порту».

«Я понимаю, что таким образом люди выражают свою любовь к клубу и беспокойство за игрока. Никто в том, что случилось, не виноват. Это спорт. И к моему большому сожалению, в нём иногда случаются такие вещи. Дай бог здоровья Нану и терпения и сил его семье! Всем добра», — подытожил Станислав.

Столкновение вратаря с защитником произошло на 85-й минуте матча. После заброса в штрафную «Белененсеша» Крицюк, рискуя получить травму, на высокой скорости побежал на перехват и столкнулся как с соперником, так и с собственным защитником. После инцидента и россиянин, и португалец остались лежать на газоне. Но если голкипер отделался ушибом, то футболист «Порту» потерял сознание.

Помощь защитнику оказывали около 13 минут, после чего игра возобновилась. При этом на поле оперативно появилась машина скорой помощи. Многие игроки «Порту» сначала пытались спорить с судьёй и требовали назначить пенальти, но быстро переключили внимание на партнёра. Из-за того, что Нану не приходил в сознание, многие пребывали в состоянии глубокого шока. Особенно поразила реакция Пепе. 37-летний ветеран плакал, сидя у штанги. Сам Крицюк, хромая, ходил по полю с охлаждающим компрессом. А пострадавшего защитника гостей прямо с поля доставили в госпиталь.

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Матч был доигран, но поразить ворота друг друга команды так и не сумели. Таким образом, сражающийся за чемпионство «Порту» потерял важнейшие очки во встрече с командой из нижней части турнирной таблицы. А записавший на свой счёт шесть сейвов россиянин стал лучшим футболистом по версии статистического ресурса Goal Point.

После финального свистка главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау обвинил бригаду судей, которые якобы «ограбили» его подопечных. По мнению специалиста, голкипера за столкновение с Нану следовало удалять, тогда как рефери не показал ему даже жёлтой карточки. В свою очередь, наставник «Белененсеша» Арманду Пети лишь пожелал защитнику скорейшего выздоровления.

К счастью, состояние игрока стабилизировалось. «Порту» опубликовал в социальных сетях пост о его самочувствии. В клубе отметили, что Нану получил сотрясение мозга и травму спинного мозга, попутно потеряв сознание. Вместе с этим отмечалось, что спортсмен пришёл в себя и ориентировался во времени и пространстве.

Однако это не спасло Крицюка от гнева в социальных сетях. В частности, болельщики «драконов» начали оставлять сообщения под постом вратаря в Instagram с фото его сына. Впрочем, некоторые поклонники в сложившейся ситуации поддержали легионера и даже принесли ему извинения за оскорбления со стороны менее сдержанных фанатов.

«Честно говоря, это был бы пенальти, но вы играли без всякой злобы, и я верю, что позже вы принесёте свои извинения нашему Нану. Такое может случиться с любым в профессиональном футболе. Игнорируйте любые злые комментарии. Нану скоро вернётся сильнее. Будь сильным, Станислав», — приводит слова одного из пользователей «Спорт-Экспресс».

Голкипер перешёл в «Белененсеш» из «Краснодара» в конце сентября 2020 года на правах свободного агента. В составе новой команды россиянин провёл 11 матчей в текущем сезоне чемпионата Португалии, в которых пропустил восемь мячей. В шести встречах вратарь отыграл на ноль. При этом «Белененсеш» не может похвастать стабильными результатами. Подопечные Пети сражаются за выживание в Примейере и оторвались от зоны вылета лишь на три очка.

Для самого Крицюка это не первый вояж в Португалию. В 2013-м он из академии Тольятти перебрался в «Брагу», где выступал за вторую команду. Также на правах аренды он выступал за «Риу Аве». Позднее россиянин стал первым номером и перешёл в «Краснодар».