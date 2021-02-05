Футболист «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком

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Защитник португальского футбольного клуба «Порту» Нану получил серьёзную травму в результате столкновения с российским голкипером «Белененсеша» Станиславом Крицюком.
Футболист «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Порту», у 26-летнего португальца диагностировано сотрясение головного и повреждение спинного мозга.

Отмечается, что футболист уже пришёл в сознание и его состояние оценивается как стабильное.

В концовке встречи Крицюк в борьбе за верховой мяч столкнулся с форвардом «Порту» Нану, в результате чего нападающий не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Крицюк отыграл на ноль в матче с «Порту».

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