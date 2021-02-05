Футболист «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком
- Reuters
Как сообщает пресс-служба «Порту», у 26-летнего португальца диагностировано сотрясение головного и повреждение спинного мозга.
Отмечается, что футболист уже пришёл в сознание и его состояние оценивается как стабильное.
В концовке встречи Крицюк в борьбе за верховой мяч столкнулся с форвардом «Порту» Нану, в результате чего нападающий не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на машине скорой помощи.
Ранее сообщалось, что Крицюк отыграл на ноль в матче с «Порту».