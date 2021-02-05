Экс-голкипер «Краснодара» Крицюк отыграл на ноль в матче с «Порту»

«Белененсеш» сыграл вничью с «Порту» в матче 17-го тура португальской Примейры.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счётом 0:0.

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк вышел на поле в стартовом составе и сумел сохранить свои ворота неприкосновенными.

В концовке встречи Крицюк в борьбе за верховой мяч столкнулся с форвардом «Порту» Нану, в результате чего нападающий не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на машине скорой помощи.

Для 30-летнего россиянина это 11-й матч за клуб из Лиссабона, в который он перешёл летом 2020 года из «Краснодара».

«Порту» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице Примейры, «Белененсеш» с 16 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Интером».