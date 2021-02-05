Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за допинг

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Голкипер амстердамского футбольного клуба «Аякс» Андре Онана дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за допинг
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал 24-летнего голкипера на 12 месяцев. Положительный результат дала допинг-проба, взятая в октябре 2020 года, в ней был обнаружен фуросемид.

Отмечается, что данная санкция распространяется на матчи за клуб и за сборную.

Клуб также заявил о намерении оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

Онана, являющийся воспитанником академии Самуэля Это’О и «Барселоны», выступает за «Аякс» с 2015 года. В его активе 204 матча за амстердамский клуб во всех турнирах, 84 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Казахстана Исламхан отстранён от футбола на два года за допинг.

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