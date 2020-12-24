Капитан сборной Казахстана Исламхан отстранён от футбола на два года за допинг
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Соответствующее решение вынес дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации футбола, сообщает KazFootball.kz. Срок отстранения отсчитывается с 9 ноября 2020 года. Полузащитник не сможет выступать ни за свою команду «Аль-Айн» (ОАЭ), ни за любой другой клуб мира.
Сам Исламхан категорически отрицает применение запрещённых веществ. Спортсмен собирается обжаловать свою дисквалификацию.
Ранее стало известно, что гол футболиста ЦСКА Бахтийора Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить Литву в Лиге наций.