Капитан сборной Казахстана Исламхан отстранён от футбола на два года за допинг

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Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за употребление допинга.
Капитан сборной Казахстана Исламхан отстранён от футбола на два года за допинг
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Соответствующее решение вынес дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации футбола, сообщает KazFootball.kz. Срок отстранения отсчитывается с 9 ноября 2020 года. Полузащитник не сможет выступать ни за свою команду «Аль-Айн» (ОАЭ), ни за любой другой клуб мира.

Сам Исламхан категорически отрицает применение запрещённых веществ. Спортсмен собирается обжаловать свою дисквалификацию.

Ранее стало известно, что гол футболиста ЦСКА Бахтийора Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить Литву в Лиге наций.

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