«Попытка дискредитировать Лео»: что известно о публикации деталей действующего контракта Месси

Испанские СМИ обнародовали детали действующего контракта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в соответствии с которым за период с 2017 по 2021 год его зарплата может составить более €555 млн. В окружении футболиста не исключают, что к утечке информации могут быть причастны экс-президент клуба Хосеп Мария Бартомеу или действующее руководство. В «Барселоне» отвергли обвинения и выразили поддержку капитану.

Победа «Барселоны» над «Атлетиком» из Бильбао в 21-м туре чемпионата Испании отошла на второй план из-за обнародования деталей действующего контракта нападающего Лионеля Месси.

Издание El Mundo опубликовало сенсационную информацию под заголовком «Королевский контракт Лео Месси, разрушивший «Барселону». В соответствии с оказавшимися в распоряжении издания данными, в общей сложности с 2017-го по 2021 год Месси может получить более €555 млн. В том числе прописан целый ряд бонусов: за участие в 60% матчей, за лояльность и т.д.

В качестве подтверждения написанного авторы статьи прикрепили копию контракта. При этом источник не указывается, что спровоцировало разговоры о том, кому может быть выгодна утечка информации.

В «Барселоне» незамедлительно опровергли предположения о своей причастности, а также заявили о готовности при необходимости обратиться в суд.

«Барселона» категорически отрицает причастность к публикации этого документа и будет принимать соответствующие правовые меры в отношении газеты El Mundo, если эта её публикация нанесёт какой-либо вред. Клуб выражает безоговорочную поддержку Лионелю Месси, особенно в отношении любых попыток дискредитировать его имя и навредить отношениям с клубом, в котором он работал, чтобы стать лучшим игроком мира и истории футбола», — говорится в заявлении 26-кратного чемпиона Испании.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас встал на защиту футболиста, обвинённого в ухудшении финансового положения сине-гранатовых.

«Затруднительное финансовое положение «Барселоны» (как и других клубов) — не вина Месси, а скорее губительные последствия коронавируса. Если бы не было пандемии, доход, который приносит лучший футболист в истории, компенсировал бы расходы. Некоторые СМИ трактуют эту ситуацию необъективно», — написал Тебас в Twitter.

На данный момент сам аргентинец не давал официальных комментариев по поводу утечки. Однако, по сообщению испанских СМИ, он также выразил намерение подать иск против тех, кто мог иметь к ней отношение, так как данные были доступны лишь узкому кругу людей. В частности, речь идёт о бывшем президенте «Барселоны» Хосепе Марии Бартомеу и исполнительном директоре Оскаре Грау, при которых была подписана договорённость, а также исполняющем обязанности президента клуба Карлесе Тускетсе. Кроме того, к ответственности может быть привлечён и El Mundo. Адвокаты нападающего уже изучают дело и готовят соответствующие документы.

Отмечается также, что публикация может окончательно испортить отношения между сине-гранатовыми и Месси. Игрок якобы был настолько раздосадован произошедшим и фактом, что кто-то внутри клуба мог его предать, что готов покинуть команду. Напомним, контракт форварда истекает 30 июня 2021 года, однако предполагалось, что окончательное решение будет зависеть от исхода выборов президента клуба в марте.

Бартомеу опроверг обвинения в утечке информации, при этом поддержав решение Месси добиться правды в суде.

«Это абсолютная неправда, что я слил этот контракт. Это очень серьёзная проблема, передавать контракты профессионалов запрещено. Легко выступать в медиа и кого-то обвинять, но мы тут не шутки шутим, это дойдёт до суда. Месси заслуживает всего, что получает, со спортивной и коммерческой точек зрения», — цитирует Бартомеу Diario Sport.

Стоит отметить, что ни одна из сторон не опровергла информацию El Mundo. Несмотря на то, что по меркам нынешней «Барселоны», находящейся в состоянии финансового кризиса, такая договорённость действительно может показаться несоразмерной, большинство встало на сторону Месси. Так, отвечая на вопросы журналистов после матча с «Атлетиком», главный тренер Рональд Куман выразил уверенность в том, что целью статьи было нанести вред футболисту и клубу.

«К игроку, который так много сделал для испанского футбола, необходимо демонстрировать большее уважение. Мы должны попробовать выяснить, как контракт оказался в прессе. Некоторые вещи не должны попадать в публичный доступ. Есть люди, которые хотят навредить нам. Если утечка произошла внутри клуба, это очень плохо. В таком случае у ответственного за неё человека не может быть будущего в «Барселоне», — приводит слова Кумана ESPN.

В стороне не остались и кандидаты на пост президента «Барселоны». Виктор Фонт заявил, что аргентинец стоит каждого потраченного на него цента, поэтому необходимо сохранить его в команде: «Он лучший игрок в истории, и мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда».

А Жоан Лапорта подчеркнул, что намерен найти виновника, если выиграет предстоящие выборы.

«Вчера я написал Лионелю, чтобы поддержать, сказал, чтобы он не обращал внимание на все эти истории. Каталонцы хотят, чтобы он остался. Это довольно болезненные вещи, потому что они бьют по клубу. Это плохой менеджмент, такое бывает... Лео приносит больше дохода, чем стоит. Экономисты провели исследование, и Месси генерирует треть от общих доходов клуба. Он бесценен», — объяснил Лапорта.

«Барселона» испытывает серьёзные проблемы на протяжении нескольких сезонов. К финансовому положению, усугубившемуся во время пандемии, постоянно добавляются внутренние конфликты, недовольство выступлением ветеранов, критика руководства и тренерского штаба. В августе прошлого года появилась информация о том, что Месси выразил намерение покинуть команду, так как выдвинутые им ранее требования так и не были удовлетворены. Положение не спасла и смена наставника. Однако затем аргентинец поменял свои планы, решив дождаться окончания сезона-2020/21.