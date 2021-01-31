«Барселона» выступила с заявлением относительно публикации данных по контракту Месси

«Барселона» выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта форварда и капитана команды Лионеля Месси.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в газете El Mundo относительно контракта между ФК «Барселона» и игроком Лионелем Месси, клуб сожалеет, что она была обнародована, потому что это исключительно частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами. «Барселона» не несёт какой-либо ответственности за публикацию данного документа и будет принимать правовые меры против газеты El Mundo за ущерб, который данная утечка может причинить», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

33-летний Месси на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за «Барселону».

Ранее сообщалось, что Месси в ближайшее время объявит об уходе из «Барселоны».