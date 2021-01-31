Источник: Месси в ближайшее время объявит об уходе из «Барселоны»

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни объявит о том, что покидает клуб.

Об этом сообщает Caught Offside. По информации источника, 33-летний аргентинец недоволен утечкой информации о своём контракте, из-за чего хочет покинуть клуб.

Напомним, аргентинец хотел уйти из «Барселоны» ещё прошлым летом и уведомил о своём желании руководство сине-гранатовых, но тогда клуб отказался его отпускать. Контракт 33-летнего Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

Ранее испанские СМИ рассказали о деталях последнего контракта Месси с «Барселоной».