Источник: Месси в ближайшее время объявит об уходе из «Барселоны»

Короткая ссылка
Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни объявит о том, что покидает клуб.
Источник: Месси в ближайшее время объявит об уходе из «Барселоны»
  • Reuters

Об этом сообщает Caught Offside. По информации источника, 33-летний аргентинец недоволен утечкой информации о своём контракте, из-за чего хочет покинуть клуб.

Напомним, аргентинец хотел уйти из «Барселоны» ещё прошлым летом и уведомил о своём желании руководство сине-гранатовых, но тогда клуб отказался его отпускать. Контракт 33-летнего Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

Ранее испанские СМИ рассказали о деталях последнего контракта Месси с «Барселоной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить