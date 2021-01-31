Испанские СМИ рассказали о деталях последнего контракта Месси с «Барселоной»

Короткая ссылка
Стали известны детали последнего контракта нападающего Лионеля Месси с испанской «Барселоной», который был подписан осенью 2017 года.
Испанские СМИ рассказали о деталях последнего контракта Месси с «Барселоной»
  • Reuters

Как сообщает El Mundo, контракт рассчитан на общую сумму более €555 млн. Отмечается, что максимальная сумма, которую Месси заработает по данному соглашению, — €555 237 619. При этом €138,8 млн являются фиксированным доходом игрока каждый сезон в качестве зарплаты и премий (без учёта налогов). 

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Райо Вальекано» в Кубке Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить