Испанские СМИ рассказали о деталях последнего контракта Месси с «Барселоной»

Стали известны детали последнего контракта нападающего Лионеля Месси с испанской «Барселоной», который был подписан осенью 2017 года.

Как сообщает El Mundo, контракт рассчитан на общую сумму более €555 млн. Отмечается, что максимальная сумма, которую Месси заработает по данному соглашению, — €555 237 619. При этом €138,8 млн являются фиксированным доходом игрока каждый сезон в качестве зарплаты и премий (без учёта налогов).

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Райо Вальекано» в Кубке Испании.