Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Райо Вальекано» в Кубке Испании
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Райо» забил первым. На 63-й минуте отличился Франсиско Гарсия.
Победу «Барселоне» принесли голы Лионеля Месси, отличившегося на 69-й минуте, и Фреки де Йонга, забившего на 80-й минуте.
Таким образом «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, а «Райо Вальекано» завершил выступления на турнире.
Ранее сообщалось, что «Севилья» выбила «Валенсию» из Кубка Испании.