Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Райо Вальекано» в Кубке Испании

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Каталонская «Барселона» одержала победу над мадридским «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Райо Вальекано» в Кубке Испании
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Райо» забил первым. На 63-й минуте отличился Франсиско Гарсия.

Победу «Барселоне» принесли голы Лионеля Месси, отличившегося на 69-й минуте, и Фреки де Йонга, забившего на 80-й минуте.

Таким образом «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, а «Райо Вальекано» завершил выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что «Севилья» выбила «Валенсию» из Кубка Испании.

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