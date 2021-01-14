Вылет «Баварии», мучения «Барселоны» и первый трофей Почеттино с ПСЖ: чем завершились матчи национальных кубков в Европе

«Барселона» в серии пенальти дожала «Реал Сосьедад» в полуфинальном матче Суперкубка Испании благодаря двум сейвам Марка-Андре тер Штегена. «Ювентусу» победу над «Дженоа» в дополнительное время в Кубке Италии принёс гол дебютанта Хамзы Рафьи. «Бавария» сенсационно уступила «Хольштайну» из Киля, который выступает во второй Бундеслиге. Маурисио Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ спустя 12 дней после назначения на пост главного тренера команды.

Лидерство «Манчестер Юнайтед»

В чемпионате Англии во вторник состоялась смена лидера. «Манчестер Юнайтед» на выезде с минимальным счётом обыграл «Бёрнли» благодаря голу Поля Погба и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ.

Любопытно, что «МЮ» вышел в лидеры по итогам 17 туров чемпионата страны впервые с сезона-2012/13, когда командой руководил ещё Алекс Фергюсон. Спустя восемь лет манкунианцы уже под руководством Уле-Гуннара Сульшера набрали отличный ход и ведут борьбу за титул. В последних 11 матчах АПЛ они одержали девять побед и дважды разошлись с соперниками миром.

А встреча с «Бёрнли» запомнилась также скандальным эпизодом, произошедшим ещё до стартового свистка. Полузащитник хозяев Эшли Вествуд забыл встать на одно колено в рамках акции Black lives matter и ввёл мяч в игру. Снаряд вовремя остановил его одноклубник.

Победу с минимальным счётом над аутсайдером одержала и другая команда из Манчестера — «Манчестер Сити», которая дома оказалась сильнее «Брайтона». Единственный мяч в конце первого тайма забил Филип Фоден. Для него данный гол стал десятым в АПЛ, и британец в возрасте 20 лет и 230 дней стал самым молодым футболистом, который добрался до этой отметки с апреля 2016-го.

В добавленное арбитром ко второму тайму время манкунианцы могли удвоить преимущество в счёте, но Рахим Стерлинг с одиннадцатиметровой отметки пробил над перекладиной. Вышедший на замену нападающий не реализовал третий подряд пенальти в АПЛ. Такого в лиге не происходило с 2017-го, когда три одиннадцатиметровых кряду не реализовал экс-форвард «Сток Сити» Саидо Бераино.

А вот «Тоттенхэм» вновь потерял очки в Премьер-лиге. Любопытно, что АПЛ поставила клуб в известность о проведнии лондонского дерби с «Фулхэмом» лишь в понедельник. Изначально команда должна была сыграть с «Астон Виллой», но эту встречу перенесли из-за вспышки коронавируса в стане бирмингемцев.

Одержать победу коллективу Жозе Моуринью не помог даже 11-й гол Кейна в текущем розыгрыше национального первенства. Гости отыгрались за 16 минут до конца основного времени благодаря точному удару Ивана Кавалейру.

Удивительно, но в нынешнем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» потерял уже десять очков, ведя в счёте по ходу матчей. Больше баллов не досчитались только «Брайтон» (12) и «Шеффилд Юнайтед» (11). А в последних шести встречах чемпионата лондонцы одержали только одну победу и отдалились от первого места на шесть очков.

Между тем «Шеффилд Юнайтед» стал последней командой в пяти ведущих чемпионатах Европы, которая одержала победу в текущем сезоне. К матчу с «Ньюкаслом» подопечные Криса Уилдера подошли всего с парой очков в активе. В результате весь второй тайм они играли в большинстве после удаления Райана Фрейзера, получившего две жёлтые карточки за четыре минуты, и всё-таки добились своего.

Невероятные развязки в Кубке Италии

В Кубке Италии, начиная со стадии 1/8 финала, в борьбу вступили команды, в текущем сезоне представляющие или представлявшие страну в еврокубках. И первые два игровых дня данной стадии турнира получились богатыми на события. Достаточно того факта, что только один матч из четырёх завершился в основное время.

«Милан» и «Торино» вовсе опередили победителя лишь в серии пенальти. 120 минут командам не хватило для того, чтобы поразить ворота друг друга. Не смог сделать это даже восстановившийся от травмы Златан Ибрагимович, который отыграл первый тайм. В «лотерее» красно-чёрные реализовали все пять своих попыток, тогда как Томас Ринкон не сумел пробить Чиприана Тэтэрушану. Таким образом, «Милан» вышел в четвертьфинал Кубка в 12-й раз подряд.

В свою очередь «Ювентус» и «Интер» добыли победы над «Дженоа» и «Фиорентиной» соответственно в дополнительное время. «Нерадзурри» были близки к тому, чтобы, как и принципиальный соперник, принять участие в серии пенальти. Но на 119-й минуте судьбу противостояния в их пользу решил Ромелу Лукаку — 2:1.

Ещё более драматично развивался матч с участием действующего чемпиона страны. Туринцы уже к середине первого тайма забили два безответных мяча и, казалось, обеспечили себе выход в следующий раунд. Однако сопернику быстро удалось сократить отставание в счёте до минимума, а незадолго до конца основного времени «Дженоа» вовсе отыгрался.

Андреа Пирло пришлось бросать в бой даже оставшегося в запасе Криштиану Роналду, но вывел «Юве» в четвертьфинал не он, а 21-летний дублёр Хамза Рафья. Он вышел на замену в концовке второго тайма, дебютировав в составе туринцев, а на 104-й минуте отметился решающим голом.

Лишь «Наполи» удалось обыграть выступающий в Серии B «Эмполи» в основное время — 3:2. Однако неаполитанцы также столкнулись с проблемами. Они дважды выходили вперёд, но оппонент всякий раз находил в себе силы отыграться. Дубль в составе «Эмполи» оформил швейцарец Недим Байрами. Однако на гол Андреа Петаньи гости ответить уже не смогли.

Первая серия пенальти для «Барселоны» с 1998 года

Непросто далась победа в полуфинальном матче Суперубка Испании и «Барселоне», которая только в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад». Дополнительно усложнило жизнь команде отсутствие Лионеля Месси. Из-за небольшого повреждения он даже не попал в заявку.

В отсутствие аргентинца функции голеадора взял на себя Френки де Йонг. Он открыл счёт незадолго до свистка на перерыв. Впрочем, в самом начале второго тайма голландец подвёл каталонцев, сыграв рукой в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Микель Оярсабаль.

А вот в серии пенальти баски чувствовали себя не так уверенно. Первые удары в исполнении Хона Орхильеса и того же Оярсабаля отразил Марк-Андре тер Штеген, а Виллиан Жозе не попал в створ. В составе «Барсы» же свои попытки не реализовали де Йонг и Антуан Гризманн. Француз вовсе допустил пять промахов с «точки» подряд во всех турнирах.

Для каталонцев же данная серия пенальти стала первой с 1998-го. Тогда в финале Кубка Испании сине-гранатовые оказались сильнее «Мальорки».

🔙 La última tanda de penaltis del Barça en un partido oficial fue el 29 de abril de 1998 en la final de Copa



Ruud Hesp fue el héroe aquella noche... 💙❤ pic.twitter.com/B771qZr6bl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2021

А во вторник в Испании состоялся перенесённый матч первого тура Примеры, в котором уверенно лидирующий «Атлетико» принимал набравшую неплохой ход «Севилью». Однако подопечные Хулена Лопетеги ничего не сумели противопоставить мадридцам и потерпели первое поражение в национальном первенстве с 5-го декабря — 0:2.

В свою очередь «Атлетико» одержал пятую победу подряд в чемпионате и увеличил беспроигрышную серию на домашнем стадионе «Вандро Метрополитано» до 24 матчей во всех турнирах. Также коллектив Диего Симеоне провёл на ноль 11-ю встречу в текущем розыгрыше Примеры и по этому показателю сравнялся с ПСЖ из Франции.

Сенсационная победа «Хольштайна»

Главная же сенсация игровых дней произошла в Германии, где выступающий во второй Бундеслиге «Хольштайн» из Киля выбил из розыгрыша Кубка страны саму «Баварию». При этом нельзя сказать, что мюнхенцы сыграли резервным составом. Напротив, Ханс-Дитер Флик выпустил на поле практически всех сильнейших, а после перерыва на замену вышли и другие лидеры команды, в том числе Роберт Левандовски.

Тренер будто бы чувствовал, что подопечные могут упустить минимальное преимущество в счёте (2:1). Именно это и произошло. На пятой добавленной минуте, когда судья уже готовился дать финальный свисток, Хауке Валь восстановил статус-кво на табло.

В результате футболисты «Хольштайна» получили мощный заряд положительных эмоций и в серии пенальти оказались сильнее. Единственную осечку допустил вышедший на замену полузащитник мюнхенцев Марк Рока. С его ударом справился вратарь оппонента Яннис Гелиос. Следом Фин Бартельс реализовал свою попытку и вывел коллектив из Киля в следующий раунд.

«Бавария» позволила выбить себя из Кубка Германии команде из второго по силе дивизиона страны впервые за 17 лет. А в серии послематчевых пенальти действующий победитель Лиги чемпионов уступал ещё «Магдебургу» в 2000-м.

Триумфальное возвращение Неймара

Между тем Маурисио Почеттино удалось выиграть первый трофей с ПСЖ спустя менее чем две недели после назначения. Под руководством нового тренера парижане в матче за Суперкубок Франции обыграли «Марсель» — 2:1.

Впрочем, любой другой исход данной встречи стал бы большой неожиданностью, ведь столичная команда в последние годы приучила болельщиков к тому, что регулярно завоёвывает данный трофей. Отчётный успех стал для неё уже восьмым подряд и десятым в общей сложности.

Не менее знаковым событием для поклонников ПСЖ можно назвать возвращение в строй после травмы Неймара. Бразилец впервые в 2021-м попал в заявку и вышел на замену по ходу второго тайма. В результате незадолго до финального свистка нападающий даже отметился голом, реализовав пенальти.