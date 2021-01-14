«Ювентус» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
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Встреча, проходившая на «Ювентус Стэдиуме», завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 3:2.
В составе хозяев забивали Деян Кулушевски, Альваро Мората и Хамза Рафья, отличившийся в концовке первого дополнительного тайма. В составе гостей отметились Леннарт Чиборра и Филиппо Мелегони.
В четвертьфинале «Ювентус» сыграет с победителем пары «Сассуоло» — СПАЛ.
Ранее «Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.