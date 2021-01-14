«Ювентус» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» одержал победу над «Дженоа».

Встреча, проходившая на «Ювентус Стэдиуме», завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 3:2.

В составе хозяев забивали Деян Кулушевски, Альваро Мората и Хамза Рафья, отличившийся в концовке первого дополнительного тайма. В составе гостей отметились Леннарт Чиборра и Филиппо Мелегони.

В четвертьфинале «Ювентус» сыграет с победителем пары «Сассуоло» — СПАЛ.

Ранее «Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.