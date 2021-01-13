«Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
- AFP
Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» завершилась со счётом 0:0 (5:4) в пользу хозяев поля.
В основное и дополнительное время команды не выявили победителя.
В серии пенальти победу «Милану» принёс сейв румынского голкипера Чиприана Тэтэрушану, отразившего удар хавбека «Торино» Томаса Ринкона.
В четвертьфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с победителем пары «Интер» — «Фиорентина».
Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло» в Серии А.