«Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

Короткая ссылка
«Милан» одержал победу над «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
«Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
  • AFP

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» завершилась со счётом 0:0 (5:4) в пользу хозяев поля.

В основное и дополнительное время команды не выявили победителя.

В серии пенальти победу «Милану» принёс сейв румынского голкипера Чиприана Тэтэрушану, отразившего удар хавбека «Торино» Томаса Ринкона.

В четвертьфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с победителем пары «Интер» — «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить