«Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Милан» одержал победу над «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» завершилась со счётом 0:0 (5:4) в пользу хозяев поля.

В основное и дополнительное время команды не выявили победителя.

В серии пенальти победу «Милану» принёс сейв румынского голкипера Чиприана Тэтэрушану, отразившего удар хавбека «Торино» Томаса Ринкона.

В четвертьфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с победителем пары «Интер» — «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло» в Серии А.