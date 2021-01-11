Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло» в Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Сассуоло» остался вдесятером в компенсированное к первому тайму время. Прямую красную карточку получил Педро Обианг.

«Ювентус» забил на 50-й минуте — отличился Данило.

На 58-й минуте «Сассуоло» ответил голом Грегоре Дефреля.

Победу бьянконери принесли голы Аарона Рэмзи, забившего на 82-й минуте, и Криштиану Роналду, отличившегося в компенсированное ко второму тайму время.

«Ювентус» с 34 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 29 очками — на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А

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