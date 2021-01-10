«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А

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В матче 17-го тура Серии А «Наполи» одержал победу над «Удинезе».
«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Фриули» в Удине, завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте встречи счёт открыл форвард неапольской команды Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти. Нападающий «Удинезе» Кевин Ласанья восстановил равновесие в счёте на 27-й минуте. Полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко забил победный гол на 90-й минуте поединка. 

«Наполи» в 16 матчах набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (16) располагается на 13-й строчке. 

Ранее «Рома» вырвала ничью в концовке матча с «Интером» в 17-м туре Серии А.

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