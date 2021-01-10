«Рома» вырвала ничью в концовке матча с «Интером» в 17-м туре Серии А

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«Рома» и миланский «Интер» не выявили победителя в матче 17-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Рома» вырвала ничью в концовке матча с «Интером» в 17-м туре Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте благодаря голу Лоренцо Пеллегрини. «Нерадзурри» ответили точными ударами Милана Шкриньяра и Ашрафа Хакими на 56-й и 63-й минутах. Тем не менее римляне всё же смогли спастись — на 86-й минуте отличился Джанлука Манчини.

«Интер» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» идёт следом с 34 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл «Торино» в матче Серии А.

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