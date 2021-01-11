Первая победа «Шальке» в Бундеслиге за 31 матч и чудо от «Кроули»: главные события выходных в европейском футболе

«Бавария» потерпела очередное поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии», а «Шальке» одержал первую победу в Бундеслиге после безвыигрышной серии из 20 матчей. «Барселона» забила четыре безответных мяча в ворота «Гранады», нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провёл первую игру после восстановления от травмы, а «Кроули Таун», представляющий четвёртый по силе дивизион страны, сенсационно выбил из Кубка Англии «Лидс». Главные события выходных в европейском футболе — в материале RT.

Неприятный соперник для «Баварии»

Никому в Бундеслиге мюнхенцы не уступали так часто, как «Боруссии» из Мёнхенгладбаха: 21 раз при всего 13 победах. В пятницу тенденция получила развитие: в рамках первого круга чемпионата сильнейший клуб Германии проиграл «Боруссии» (это происходит четвёртый год подряд). Причём неудача получилась безвольной: к 26-й минуте гости вели с преимуществом в два мяча благодаря точным ударам Роберта Левандовски и Леона Горецки. Но затем лучшая команда Европы пропустила трижды и прервала 20-матчевую серию без поражений в Бундеслиге.

Добейся успеха сутками позже «Лейпциг» Юлиана Нагельсмана — и «Бавария» рассталась бы с лидерством в национальном первенстве. Но бронзовый призёр чемпионата страны уступил серебряному — дортмундской «Боруссии», не сумев остановить Эрлинга Холанда. Норвежец оформил дубль и забил 24-й и 25-й мячи в чемпионате Германии. На это у норвежца ушло всего 25 игр, что стало рекордом скорострельности Бундеслиги.

GOOOAAL HAALAND POUR LE DOUBLÉ ⚽⚽

INARRÊTABLE !! 😤😤 pic.twitter.com/W9szOX4oOo — Erling Haaland 🇫🇷 (@HaalandFrance) January 9, 2021

А вот «Шальке» попадания в историю избежал, чему болельщики команды искренне обрадовались. Перед домашней встречей с «Хоффенхаймом» безвыигрышная серия «кобальтовых» в национальном первенстве насчитывала 30 матчей. До повторения антирекорда берлинской «Тасмании» сезона-1965/66 оставался всего шаг. Не сделать его Гельзенкирхену помог Мэттью Хопп: 19-летний футболист стал первым американцем, оформившим хет-трик в Бундеслиге, и позволил «Шальке» одержать первую победу в чемпионате с 17 января 2020 года.

Нефутбольная погода в Испании

Из-за шторма «Филомена», обрушившегося на Пиренеи, проведение матчей в Ла Лиге оказалось затруднительным. Температурный антирекорд, побитый в Испании на отметке -35,6 °С, и сильнейшие снегопады привели в негодность многие стадионы. Кроме того, добраться к месту проведения матчей получилось не у всех. Так, самолёт «Атлетика» не смог приземлиться в столичном аэропорту «Барахас» из-за тяжёлых погодных условий и вынужден был вернуться в Бильбао. Испанской федерации футбола не оставалось ничего, кроме как перенести матч на неопределённый срок.

Рисковал не добраться до места назначения и «Реал»: прежде чем клубный борт получил разрешение на вылет в Памплону, футболисты провели в салоне больше четырёх часов. Тем не менее команда Зинедина Зидана всё же прибыла на стадион «Осасуны» и даже вышла на поле.

Однако «Реал» остался недоволен как его результатом, так и стрессом, окружавшим поездку: по мнению представителей мадридцев, чрезвычайная ситуация негативно сказалась на действиях игроков. Футболисты и вправду не были похожи на себя. За 90 минут «Реал» нанёс всего один удар в створ чужих ворот, а по метрике xG (ожидаемым голам) продемонстрировал показатель, равный 0,36 — это наихудшие цифры для команды с февраля 2015 года.

В отличие от принципиального соперника, «Барселона» без проблем увезла победу из Андалусии. Гости провели четыре безответных мяча в ворота «Гранады» — по дублю на счету Антуана Гризмана и Лионеля Месси. Аргентинец один из голов провёл со штрафного и обошёл Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых на клубном уровне с таких стандартов. В активе десятого номера их теперь 48.

Три минуты Миранчука

В Серии А тур начался со знакового возвращения. За пять минут до окончания матча с «Торино» на поле стадиона «Сан-Сиро» вышел нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Швед полтора месяца восстанавливался после травмы и в полной мере ещё не набрал игровые кондиции. Однако, как показала разминка, у нападающего и в плане физической готовности, и в плане настроения всё было в полном порядке.

Россиянин Алексей Миранчук провёл на поле ещё меньше времени, чем Ибрагимович: в победной встрече с «Беневенто» лидера сборной России Джан-Пьеро Гасперини выпустил на поле за три минуты до окончания основного времени. К этому моменту «Аталанта» уверенно обыгрывала кампанийцев со счётом 4:1. С момента выхода полузащитника до финального свистка ничего ни на поле, ни на табло не изменилось. В отличие, например, от противостояния в Удине, где хозяева пропустили от «Наполи» решающий мяч (1:2) на 90-й минуте.

В главном же матче тура «Рома» в столице принимала «Интер». Результативная ничья (2:2) запомнилась тем, что авторами трёх из четырёх голов стали защитники: Джанлука Манчини, Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими. Особенно красивым получился мяч марокканца — легионер гостей в шестой раз в текущем сезоне поразил ворота соперников и уже к 17-му туру Серии А стал самым результативным защитником миланцев за последние 11 лет.

Невероятная история «Марина»

На три дня в стране растянулся розыгрыш 1/64 финала Кубка Англии и преподнёс как минимум один громкий результат. «Кроули Таун», представляющий четвёртый дивизион, выбил из розыгрыша представителя Премьер-лиги, чего с командами столь низкого ранга не случалось 34 года. Три безответных мяча пропустил «Лидс» Марсело Бьелсы.

Для «павлинов» неудача стала ещё более обидной, когда выяснилось, что в составе хозяев на поле вышел… участник реалити-шоу.

Марк Райт, некогда пытавшийся пробиться в футбол через молодёжные составы «Арсенала» и «Тоттенхэма», из-за проблем с дисциплиной закончил карьеру в 24 года. Затем сменил род деятельности, постепенно стал популярным персонажем на британском ТВ и в 33 года решил ещё раз выступить в составе профессионального клуба. Договорившись с «Кроули», где он играл в средине прошлого десятилетия, Райт потренировался несколько месяцев, подписал контракт и появился на поле в историческом матче. Пусть всего на несколько минут, но они точно стали не менее обсуждаемыми в мировой прессе, чем сам исход противостояния.

Ещё одна встреча, вызвавшая повышенный интерес, состоялась в Кросби, пригороде Ливерпуля. Там «Марин» из восьмой лиги принимал «Тоттенхэм». Изначально матч должен был собрать аншлаг, но из-за коронавируса местная команда вынуждена была принимать топ-соперника при пустых трибунах. Плюс коллективу хозяев, состоящему из любителей, толком негде было тренироваться, чтобы хоть как-то подготовиться к встрече.

В результате «Марину» помогли земляки. «Эвертон» позволил соседям заниматься на собственной базе. «Ливерпуль» поделился видеонарезками своих тактических специалистов-аналитиков, а легенда красных Джейми Каррагер вовсе выступил спонсором клуба: установил за свой счёт скамейки запасных на стадионе и обеспечил футболистов из Кросби тренировочной формой.

Накануне же матча «Марин» поддержали и простые болельщики. Поскольку вход на встречу был запрещён, любители футбола со всей Англии купили на трибуны виртуальные билеты. В итоге вместо выручки с предполагаемого аншлага в 389 мест клуб заработал по £10 с каждого из проданных через интернет 30 697 билетов.

Однако на результате это не отразилось: «Тоттенхэм» пять раз поразил ворота соперника, в состав которого входили мусорщик и учитель, и пробился в 1/32 финала турнира.

Шагнул в следующий раунд и «Шеффилд» — единственная команда из пяти топовых европейских лиг, которая до сих пор не побеждала в чемпионате по ходу сезона. Тем не менее в Кубке «Юнайтед» выиграли у «Бристоля» 3:2 и чуть подняли настроение болельщикам. А заодно и Крису Уайлдеру, который оформил сотую победу в качестве главного тренера «клинков».