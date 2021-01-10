Зидан считает, что матч «Реала» с «Осасуной» нужно было отменить
- Reuters
«У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали всё, что могли. Это не футбол. Мы не знаем, когда вернёмся в Мадрид. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть», — цитирует Зидана Marca.
Игра прошла в Памплоне и завершилась со счётом 0:0.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея 36 очков.
Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в 18-м туре Примеры.