Зидан считает, что матч «Реала» с «Осасуной» нужно было отменить

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Осасуной» в матче 18-го тура испанской футбольной Примеры.
Зидан считает, что матч «Реала» с «Осасуной» нужно было отменить
  • Reuters

«У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали всё, что могли. Это не футбол. Мы не знаем, когда вернёмся в Мадрид. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть», — цитирует Зидана Marca.

Игра прошла в Памплоне и завершилась со счётом 0:0.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея 36 очков. 

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в 18-м туре Примеры.

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