Зидан считает, что матч «Реала» с «Осасуной» нужно было отменить

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Осасуной» в матче 18-го тура испанской футбольной Примеры.

«У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали всё, что могли. Это не футбол. Мы не знаем, когда вернёмся в Мадрид. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть», — цитирует Зидана Marca.

Игра прошла в Памплоне и завершилась со счётом 0:0.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея 36 очков.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в 18-м туре Примеры.