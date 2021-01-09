Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «Лейпциг» в матче Бундеслиги

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда обыграла «Лейпциг».

Встреча, проходившая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

У «Боруссии» дублем отметился Эрлинг Холанд, ещё один мяч забил Джейдон Санчо. Единственный мяч хозяев на счету Александра Сёрлота.

«Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. У команды Юлиана Наггельсмана 31 очко. У «Боруссии» четвёртое место и 28 очков.

Ранее «Бавария» уступила мёнхенгладбахской «Боруссии», хотя вела со счётом 2:0.