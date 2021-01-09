Матч Примеры «Атлетико» — «Атлетик» перенесён из-за снегопада
- Reuters
Как сообщается на сайте лиги, из-за снегопада был закрыт аэропорт «Мадрид-Барахас», а поле стадиона «Ванда Метрополитано» невозможно привести в оптимальное состояние к времени начала матча.
«Ла Лига после общения с клубами обратилась в Комитет профессиональных соревнований с просьбой отложить проведение матча между «Атлетико» и «Атлетиком», — говорится в заявлении лиги.
Отмечается, что дата и время игры будут оглашены в ближайшее время. Как известно, это будет одна из доступных дат в календаре соревнований.
Изначально матч планировалось провести 9 января в Мадриде в 18:15 мск.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв команде третьего дивизиона.