Матч Примеры «Атлетико» — «Атлетик» перенесён из-за снегопада

Матч 18-го тура испанской футбольной Примеры между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао перенесён из-за погодных условий.

Как сообщается на сайте лиги, из-за снегопада был закрыт аэропорт «Мадрид-Барахас», а поле стадиона «Ванда Метрополитано» невозможно привести в оптимальное состояние к времени начала матча.

«Ла Лига после общения с клубами обратилась в Комитет профессиональных соревнований с просьбой отложить проведение матча между «Атлетико» и «Атлетиком», — говорится в заявлении лиги.

Отмечается, что дата и время игры будут оглашены в ближайшее время. Как известно, это будет одна из доступных дат в календаре соревнований.

Изначально матч планировалось провести 9 января в Мадриде в 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв команде третьего дивизиона.