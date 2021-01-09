Месси стал первым игроком в истории, забившим не менее 10 мячей в 15 сезонах Примеры подряд

Дубль в матче Примеры с «Гранадой» (4:0) позволил аргентинскому форварду Лионелю Месси установить рекорд по забитым голам в чемпионате Испании.

В матче с «Гранадой» Месси забил свой 10-й, а потом и 11-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Аргентинец стал первым футболистом в истории турнира, который отличался десять или более раз на протяжении 15 сезонов подряд.

Действующий контракт 33-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что два гола Месси помогли «Барселоне» разгромить «Гранаду».