Месси стал первым игроком в истории, забившим не менее 10 мячей в 15 сезонах Примеры подряд

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Дубль в матче Примеры с «Гранадой» (4:0) позволил аргентинскому форварду Лионелю Месси установить рекорд по забитым голам в чемпионате Испании.
Месси стал первым игроком в истории, забившим не менее 10 мячей в 15 сезонах Примеры подряд
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

В матче с «Гранадой» Месси забил свой 10-й, а потом и 11-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Аргентинец стал первым футболистом в истории турнира, который отличался десять или более раз на протяжении 15 сезонов подряд.

Действующий контракт 33-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что два гола Месси помогли «Барселоне» разгромить «Гранаду».

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