Победный мяч МЮ на 93-й минуте, четыре гола «Лидса» за тайм и ничья «Барсы» без Месси: события дня в европейском футболе

«Барселона» сенсационно разошлась миром с «Эйбаром» в Примере в отсутствие Лионеля Месси. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Вулверхэмптоном» благодаря голу Маркуса Рашфорда на 93-й минуте. «Лидс» забил пять безответных мячей в ворота «Вест Бромвича». А «Шеффилд Юнайтед» отправился на игру с «Бёрнли», несмотря на вспышку коронавируса в клубе. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Вторая победа «Арсенала» в рождественские каникулы

«Арсенал» подошёл к рождественским каникулам, находясь в непосредственной близости от зоны вылета, но всего за четыре дня существенно улучшил своё положение. В субботу команда оказалась сильнее «Челси» в столичном дерби, а во вторник с минимальным счётом обыграла на выезде аутсайдера — «Брайтон».

При этом в первом тайме матча 29 декабря гости действовали не лучшим образом. Они практически не угрожали воротам Роберта Санчеса. Хозяева владели преимуществом и создали несколько опасных моментов, однако не преуспели в их реализации. Так, Алиреза Джаханбакш из штрафной площади сильно пробил в ближний угол, но Бернд Лено успел сложиться и спас «Арсенал».

Во второй половине встречи «канониры» резко прибавили и перевели игру на чужую половину поля. Теперь уже им не хватало удачи в атаке. Сначала Пьер-Эмерик Обамеянг с линии вратарской пробил в Санчеса, а затем Габриэл Мартинелли немного не попал в дальнюю девятку.

Помог лондонцам выход на замену Александра Ляказетта, который открыл счёт и ранее в матче с «Челси». Спустя всего 29 секунд после появления на поле француз отметился результативным ударом, последовавшим за передачей Букайо Сако с правого фланга. Для нападающего данный гол стал юбилейным — пятым в текущем сезоне АПЛ.

Пять безответных мячей «Лидса»

Вторую победу в рождественские каникулы одержал и «Лидс». Во вторник новичку АПЛ удалось разгромить со счётом 5:0 аутсайдера «Вест Бромвич», на выходных сенсационно сыгравшего вничью с «Ливерпулем».

Во многом ход матча определил курьёзный автогол Ромена Сойерса на девятой минуте. Защитник не глядя отдал передачу назад своему вратарю Сэму Джонстону, но тот оказался к этому не готов, и мяч залетел в сетку.

А в конце первого тайма «Лидс» добил деморализованного соперника, забив три мяча за десять минут. Сначала Эгзиян Алиоски отметился сильным ударом в дальний угол с линии штрафной. Затем Джек Харрисон сыграл в стенку с партнёром, обманул оппонента и нанёс точный удар. Наконец, Родриго отличился благодаря рикошету.

Поставил точку уже во второй половине встречи Рафаэл. Бразилец сместился с правого фланга в центр и из круга штрафной площади отправил мяч по красивой траектории в дальнюю девятку. Так «Лидс» одержал самую крупную победу после возвращения в АПЛ и поднялся на 11-е место.

Тяжёлая победа «Манчестер Юнайтед»

Начало рождественских каникул получилось богатым на неожиданные результаты. За последние дни очки в матчах с уступающими в классе соперниками успел потерять не только «Ливерпуль», но и «Челси» с «Тоттенхэмом».

Компанию им едва не составил «Манчестер Юнайтед». Причём близок к тому, чтобы отнять очки у манкунианцев, был «Вулверхэмптон», который в предыдущем туре сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

Справедливым исходом отчётной встречи также стала бы ничья. Первый тайм получился абсолютно равным и не слишком богатым на опасные моменты. МЮ запомнился лишь ударом Бруну Фернандеша с линии вратарской в Руя Патрисиу. Соперник отметился парой перспективных штрафных, но надёжно на последнем рубеже действовал Давид Де Хеа.

Во второй половине встречи ситуация не сильно изменилась. Не помог и выход на поле Антони Марсьяля вместо незаметного Мэйсона Гринвуда. Игра шла к закономерному мирному исходу. Однако на 93-й минуте подопечным Уле-Гуннара Сульшера неожиданно удалось вырвать победу. Фернандеш выполнил длинную передачу в чужую штрафную, а Маркус Рашфорд нанёс точный удар.

Данный победный мяч стал для нападающего третьим, забитым после 90-й минуты в АПЛ. Это рекорд МЮ. В свою очередь, португалец набрал 17-е очко за результативность (10 голов + 7 передач) и по этому показателю вышел на второе место в текущем сезоне Премьер-лиги, уступая лишь Гарри Кейну (19).

Новая вспышка коронавируса в АПЛ

Между тем в понедельник из-за вспышки COVID-19 в «Манчестер Сити» был перенесён матч между «горожанами» и «Эвертоном». А во вторник стало известно о «ряде положительных тестов» в «Шеффилд Юнайтед». Несмотря на это, команда прибыла на выездную игру с «Бёрнли» и потерпела 14-е поражение в текущем сезоне АПЛ.

По информации The Athletic, под вопросом находится и проведение встречи между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» 30 декабря из-за вспышки заболевания в «Фулхэме».

А руководство Премьер-лиги сообщило, что в ходе последнего тестирования игроков и сотрудников клубов, которое прошло с 21 по 27 декабря, было выявлено 18 положительных тестов. Ещё хуже сложилась ситуация в низших лигах, где во вторник был отменён или перенесён целый ряд матчей.

Как сообщает The Telegraph, АПЛ может уйти на двухнедельную паузу в январе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Англии. Якобы клубы уже обсуждают такую возможность в ходе неформальных переговоров.

Худший старт «Барселоны» за 17 лет

Главная же сенсация игрового дня была зафиксирована в Испании, где «Барселона» дома в отсутствие Лионеля Месси не смогла обыграть «Эйбар», безвыигрышная серия которого к моменту встречи в Каталонии длилась уже четыре матча.

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Хозяева могли открыть счёт уже на восьмой минуте, но Мартин Брейтуэйт не реализовал пенальти. Датчанин с точки пробил в левый от себя угол и не попал в створ. В дальнейшем подопечные Рональда Кумана создали множество опасных моментов, но им не хватало везения. А гол всё того же Брейтуэйта был отменён после просмотра повтора из-за небольшого офсайда.

Во втором тайме с выходом на поле Усмана Дембеле «Барселона» окончательно прижала соперника к воротам. Сам француз также упустил несколько верных шансов, в частности не реализовал выход один на один.

А спустя пару минут «Эйбар» неожиданно наказал фаворита за расточительность. Рональд Араухо на ровном месте позволил Кике отобрать мяч. Испанский нападающий сблизился с вратарём и нанёс точный удар.

Лишь после этого хозяевам удалось отыграться. Дембеле после прострела с левого фланга всё-таки поразил чужие ворота. До конца матча оставалось ещё более 20 минут, но вырвать победу «Барса» не сумела, хотя и создала несколько опасных моментов.

Команде не хватало Месси. Согласно статистике, после дебюта аргентинца каталонцы выиграли 73,7 % матчей Ла Лиги с ним в составе, тогда как без него — только 55,9 %. В текущем сезоне Примеры в активе сине-гранатовых лишь 25 очков после 15 туров. Для них это худший результат за 17 лет.

Первое поражение «Вильярреала» в Примере за три месяца

А «Севилья» в важнейшей встрече за место в первой тройке дома оказалась сильнее «Вильярреала» — 2:0. Таким образом гости прервали 12-матчевую беспроигрышную серию в Примере. В последний раз они уступали в рамках турнира больше трёх месяцев назад — «Барселоне» (0:4).

Судьбу отчётного противостояния во многом решил пенальти, назначенный в ворота «Вильярреала» уже на шестой минуте. После удара Маркоса Акуньи мяч попал в руку защитнику, и судья, посмотрев повтор, указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Лукас Окампос.

Он же выступил соавтором второго гола «Севильи» после перерыва. Аргентинец отобрал мяч у соперника в центре поля и великолепной разрезающей передачей вывел Юссефа Эн-Несири один на один с Серхио Асенхо. Марокканец своим шансом воспользовался и забил пятый мяч в текущем сезоне Примеры.

Лишь после этого «Вильярреал» создал несколько опасных моментов, но надёжен на последнем рубеже был Боно. Он помог «Севилье» одержать третью победу в четырёх последних матчах чемпионата и сравняться по набранным очкам с «Вильярреалом» и командой «Реал Сосьедад» (по 26). Вместе они делят третье место.

Семь голов в противостоянии «Леванте» и «Бетиса»

Наиболее же результативный матч игрового дня Примеры состоялся в Валенсии, где «Леванте» обыграл «Бетис» — 4:3. Уже к 25-й минуте команды забили четыре мяча. В начале встречи соперники по разу огорчили друг друга, а затем нападающий «Леванте» Хосе Луис Моралес оформил дубль за три минуты. Теперь в активе испанца шесть голов в текущем розыгрыше национального первенства, и от лидирующих в гонке бомбардиров Карима Бензема, Яго Аспаса и Жерара Морено он отстаёт всего на два точных удара.

А в начале второго тайма Рохер Марти довёл счёт до крупного. Казалось, коллектив Пако Лопеса может не волноваться за исход противостояния. Однако на 68-й минуте «Леванте» подвёл защитник Робер Пьер. Он получил прямую красную карточку на ровном месте и оставил команду в меньшинстве.

После этого «Бетис» едва не ушёл от поражения. На 78-й минуте Серхио Каналес реализовал пенальти, а на 86-й оформил дубль и сократил отставание гостей до минимума. Однако на то, чтобы сотворить камбэк, им не хватило времени.

Таким образом, «Леванте» одержал вторую победу в последних трёх матчах Примеры и отдалился от зоны вылета. А российский полузащитник валенсийцев Эдгар Севикян вновь провёл весь матч в запасе. В текущем сезоне Примеры он пока лишь раз появился на поле.