«По настоятельной рекомендации врачей»: матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» не состоялся из-за вспышки коронавируса

Матч 16-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в стане горожан. В клубе сообщили о ряде новых положительных тестов на COVID-19. Руководство лиги приняло решение не проводить встречу по «настоятельной рекомендации врачей» и после консультации с клубами. В низших лигах Англии по аналогичной причине не состоятся по меньшей мере семь игр.

Вспышка COVID-19 в «Манчестер Сити»

В понедельник, 29 декабря, должны были пройти три матча 16-го тура АПЛ в рамках традиционного Boxing Day. Однако днём стало известно, что встреча между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе из Манчестера.

Ещё в пятницу горожане сообщили о четырёх положительных результатах теста на COVID-19. Их сдали защитник Кайл Уолкер и нападающий Габриэл Жезус, а также два сотрудника клуба. Теперь сообщается о ряде новых случаев заболевания. При этом имена и точное количество получивших положительный результат теста не называются.

В связи с произошедшим руководство премьер-лиги, опираясь на «настоятельные рекомендации врачей», приняло решение перенести матч на неопределённый срок. В «Эвертоне» подтвердили, что встреча перенесена из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в стане соперника.

🔵 | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad. — Everton (@Everton) December 28, 2020

Параллельно из-за коронавируса оказался отменён или перенесён целый ряд игр в низших английских дивизионах. В Лиге 1 (третья по силе лига страны) вспышка заболевания зафиксирована в «Рочдейле». Ближайшие два матча команды с «Крю Александрой» и «МК Донс», запланированные на 29 декабря и 2 января, не состоятся.

В Лиге 2 с аналогичными проблемами столкнулись «Моркамб» и «Донкастер Роверс». Пять ближайших игр этих коллективов также оказались перенесены.

Очередная осечка «Челси»

Предыдущий игровой день в АПЛ был отмечен несколькими неожиданными результатами. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» потеряли очки в матчах с «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптоном» соответственно. А в среду компанию им составил «Челси». Лондонцы дома разошлись миром с «Астон Виллой» — 1:1.

Впрочем, они только условно могли считаться фаворитами противостояния. На деле команда подошла к игре не в лучшей форме. В последних четырёх турах АПЛ подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали лишь одну победу и потерпели три поражения. В частности, уступили в дерби «Арсеналу» — 1:3.

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«Астон Вилла», напротив, в четырёх последних матчах набрала десять очков из 12 возможных и вплотную подобралась к топ-4. Причём бирмингемцы на этом отрезке не пропустили ни одного мяча.

Неудивительно, что встреча получилась довольно равной. Обе команды больше думали об атаке и позволяли друг другу создавать опасные моменты, а вратари Эдуард Менди и Дамиан Мартинес постоянно находились в напряжении.

Поначалу чуть острее казались гости. В частности, активен был Джек Грилиш, который уже на восьмой минуте опасно пробил в дальний угол с линии штрафной. «Челси» спас голкипер. Следом Грилиш выполнил хорошую передачу на Анвара Эль-Гази, с ударом которого также не без труда справился Менди.

Лондонцы ответили двумя выстрелами Кристиана Пулишича. В одном из моментов американец, пытаясь пробить через себя, ногой попал по голове Мэтти Кэшу и едва не отправил его в нокаут.

А на 34-й минуте «Челси» открыл счёт. После подачи Бенджамина Чилвела с фланга Оливье Жиру, заменивший в основе Тимо Вернера, отправил мяч в сетку. Для француза этот гол стал уже 32-м, забитым головой в АПЛ.

«Астон Вилла» отыгралась в самом начале второго тайма. Отличился Эль-Гази, воспользовавшийся кроссом Кэша. В оставшееся время обе команды создали немало моментов, но удача им не сопутствовала. Так, гол Сесара Аспиликуэты судьи отменили из-за офсайда. А после мощного удара Джона Макгинна с дальней дистанции лондонцев спасла перекладина.

В концовке «Челси» прижал оппонента к воротам, но в ряде эпизодов гостей выручил Мартинес. Таким образом, подопечные Лэмпарда вновь не сумели одержать победу и выдали один из худших стартов в эпоху Романа Абрамовича. В 16 турах АПЛ они набрали лишь 26 очков.

«Астон Виллу» же «Челси» не сумел обыграть впервые за 6,5 года. В марте 2014-го синие с минимальным счётом уступили бирмингемцам в АПЛ. После этого они одержали шесть побед подряд.

Нереализованный пенальти «Лестера»

Неожиданно потерял очки и занимающий второе место «Лестер». Хотя казалось, что у подопечных Брендана Роджерса в противостоянии с «Кристал Пэлас» проблем точно возникнуть не должно. Лондонцы не выигрывали в АПЛ четыре матча, а в последних двух играх потерпели поражения от «Ливерпуля» и «Астон Виллы» с общим счётом 0:10.

Но на домашнюю встречу 16-го тура припёртый к стенке коллектив Роя Ходжсона вышел с запредельным настроем. На руку хозяевам сыграл и нереализованный соперником в середине первого тайма пенальти.

«Лестер» заработал одиннадцатиметровый после того, как Джеймс Томкинс в собственной штрафной сбил Люка Томаса. Однако Келечи Ихеаначо крайне бесхитростно пробил с точки. Делая разбег, нигериец взял паузу и слабо направил мяч в правый от себя угол. Висенте Гуайта гадать не стал и спокойно среагировал на удар.

Не удалось «Лестеру» забить и с игры, а «Кристал Пэлас» сразу после перерыва открыл счёт. Уилфрид Заха выполнил передачу на правый фланг и, несмотря на фол со стороны соперника, успел подняться на ноги, забежать в чужую штрафную и точно пробить в ближний угол.

Гости спаслись от поражения лишь за семь минут до конца основного времени, когда Харви Барнс, находясь в окружении троих соперников, низом пробил в ближний угол.