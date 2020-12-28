Четыре матча низших английских лиг перенесены из-за коронавируса

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Четыре матча в английских Лиге 1 и Лиге 2 перенесены из-за вспышек коронавируса в командах.
Четыре матча низших английских лиг перенесены из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги. Причиной стали вспышки коронавируса в составе клуба Лиги 1 «Рочдейл» и команды Лиги 2 «Моркамб».

У «Рочдейла» не состоятся в намеченный срок матчи с «Крю Александрой» и «МК Донс», запланированные на 29 декабря и 2 января.

У «Моркамба» перенесены назначенные на эти же даты встречи с «Болтоном» и «Брэдфорд Сити».

Ранее Английская премьер-лига перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

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