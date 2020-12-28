АПЛ перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей

Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», который должен был состояться в Ливерпуле 28 декабря, отменён по причине вспышки коронавируса в составе гостей.

Reuters

Об этом сообщила пресс-служба АПЛ. Данное решение было принято после консультации с клубами. Дата и время проведения перенесённого поединка пока неизвестны. Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 15-м туре АПЛ.