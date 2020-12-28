АПЛ перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей

Короткая ссылка
Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», который должен был состояться в Ливерпуле 28 декабря, отменён по причине вспышки коронавируса в составе гостей.
АПЛ перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба АПЛ. Данное решение было принято после консультации с клубами.

Дата и время проведения перенесённого поединка пока неизвестны.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 15-м туре АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить