МЮ победил «Бернли» и поднялся на первое место в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу МЮ принёс гол Поля Погба, забившего на 71-й минуте с передачи Маркуса Рэшфорда.
Такой результат позволил МЮ возглавить турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 очков. «Бернли» с 16 очками — на 16-м месте.
В параллельном матче ливерпульский «Эвертон» на выезде обыграл «Вулверхэмтон Уондерерс» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Ньюкасл».