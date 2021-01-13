МЮ победил «Бернли» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу МЮ принёс гол Поля Погба, забившего на 71-й минуте с передачи Маркуса Рэшфорда.

Такой результат позволил МЮ возглавить турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 очков. «Бернли» с 16 очками — на 16-м месте.

В параллельном матче ливерпульский «Эвертон» на выезде обыграл «Вулверхэмтон Уондерерс» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Ньюкасл».