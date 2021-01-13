МЮ победил «Бернли» и поднялся на первое место в АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МЮ победил «Бернли» и поднялся на первое место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу МЮ принёс гол Поля Погба, забившего на 71-й минуте с передачи Маркуса Рэшфорда.

Такой результат позволил МЮ возглавить турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 очков. «Бернли» с 16 очками — на 16-м месте.

В параллельном матче ливерпульский «Эвертон» на выезде обыграл «Вулверхэмтон Уондерерс» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Ньюкасл».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить