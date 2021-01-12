«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Ньюкасл»

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«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Ньюкасл»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Ньюкасл» остался в меньшинстве на 45-й минуте после удаления Райана Фрейзера, получившего две жёлтые карточки за три минуты.

Победу «Шеффилду» принёс гол Билли Шарпа, реализовавшего пенальти на 73-й минуте.

Для «Шеффилда» эта победа стала первой в нынешнем сезоне АПЛ. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Ньюкасл» с 19 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» и перенесла матч «Челси».

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