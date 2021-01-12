«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Ньюкасл»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
«Ньюкасл» остался в меньшинстве на 45-й минуте после удаления Райана Фрейзера, получившего две жёлтые карточки за три минуты.
Победу «Шеффилду» принёс гол Билли Шарпа, реализовавшего пенальти на 73-й минуте.
Для «Шеффилда» эта победа стала первой в нынешнем сезоне АПЛ. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Ньюкасл» с 19 очками — 15-й.
Ранее сообщалось, что АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» и перенесла матч «Челси».