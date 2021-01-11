АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» и перенесла матч «Челси»

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Английская премьер-лига (АПЛ) объявила об изменениях в матчах 18-го тура с участием лондонских клубов «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Фулхэм», а также бирмингемской «Астон Виллы».
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» и перенесла матч «Челси»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба АПЛ, матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм», запланированный на 13 января, перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в бирмингемской команде.

Вместо этого 13 января «Тоттенхэм» на своём поле сыграет перенесённый ранее матч 16-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Также сообщается, что запланированный на 15 января домашний матч «Фулхэма» с «Челси» состоится на день позднее — 16 января.

Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отправился на самоизоляцию.

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