Футболист «Манчестер Сити» Агуэро отправился на самоизоляцию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему форвард его команды Серхио Агуэро не принял участие в матче Кубка Англии против «Бирмингема» (3:0).

«К сожалению, он чаще обычного контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус. Теперь он должен находиться в изоляции на протяжении нескольких дней. Как и все мы, Серхио был проверен 6 раз за последние 10-15 дней, и тесты были отрицательными. Сегодня — тоже. Но, как следует из протоколов безопасности, в каких-то случаях можно играть, а в каких-то нужно изолироваться», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Манчестер Сити», имея 29 очков,6 находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Первую строчку занимает «Ливерпуль» набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса



