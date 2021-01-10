Футболист «Манчестер Сити» Агуэро отправился на самоизоляцию

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему форвард его команды Серхио Агуэро не принял участие в матче Кубка Англии против «Бирмингема» (3:0).
Футболист «Манчестер Сити» Агуэро отправился на самоизоляцию
  • Reuters

«К сожалению, он чаще обычного контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус. Теперь он должен находиться в изоляции на протяжении нескольких дней. Как и все мы, Серхио был проверен 6 раз за последние 10-15 дней, и тесты были отрицательными. Сегодня — тоже. Но, как следует из протоколов безопасности, в каких-то случаях можно играть, а в каких-то нужно изолироваться», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Манчестер Сити», имея 29 очков,6 находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Первую строчку занимает «Ливерпуль» набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить