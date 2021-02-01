Экс-президент «Барселоны» заявил, что не разглашал детали контракта Месси

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Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что он не имеет отношения к публикации данных контракта капитана каталонского клуба Лионеля Месси.
Экс-президент «Барселоны» заявил, что не разглашал детали контракта Месси
  • © Daisuke Nakashima
  • globallookpress.com

«Это абсолютная неправда, что я слил контракт. Это очень серьёзная проблема, передавать контракты профессионалов запрещено. Легко выступать в СМИ и кого-то обвинять, но мы здесь не шутки шутим, это дойдет до суда. Месси заслуживает всего, что получает, со спортивной и коммерческой точек зрения. Если бы не пандемия коронавируса, клуб без проблем бы мог выплачивать эти суммы», — цитирует Бартомеу Diario Sport.

В испанских СМИ появились данные контракта Месси с «Барселоной». По сообщениям ряда источников, это разозлило футболиста и из-за этого он покинет клуб.

Ранее Месси забил 650-й мяч за «Барселону».

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