Экс-президент «Барселоны» заявил, что не разглашал детали контракта Месси
- © Daisuke Nakashima
- globallookpress.com
«Это абсолютная неправда, что я слил контракт. Это очень серьёзная проблема, передавать контракты профессионалов запрещено. Легко выступать в СМИ и кого-то обвинять, но мы здесь не шутки шутим, это дойдет до суда. Месси заслуживает всего, что получает, со спортивной и коммерческой точек зрения. Если бы не пандемия коронавируса, клуб без проблем бы мог выплачивать эти суммы», — цитирует Бартомеу Diario Sport.
В испанских СМИ появились данные контракта Месси с «Барселоной». По сообщениям ряда источников, это разозлило футболиста и из-за этого он покинет клуб.
Ранее Месси забил 650-й мяч за «Барселону».