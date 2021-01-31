СМИ: Месси намерен подать в суд на «Барселону» за утечку данных о своём контракте

Адвокаты форварда «Барселоны» Лионеля Месси намерены подать в суд на руководство клуба из-за утечки данных о контракте футболиста.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, сторона аргентинца хочет подать в суд на трёх человек, которые имеют полную информацию о соглашении. Этими людьми будут экс-президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и исполнительный директор Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта с футболистом, а также Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента клуба, который тоже знал об этом документе.

Испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года действия контракта Месси получит €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.

Ранее «Барселона» выступила с заявлением относительно публикации данных по контракту Месси.