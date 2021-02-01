Гол Месси помог «Барселоне» победить «Атлетик» и выйти на второе место в Примере

Каталонская «Барселоне» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 21-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Барселоне» принесли голы Лионеля Месси, забившего на 20-й минуте ударом со штрафного, и Антуана Гризмана, отличившегося на 74-й минуте с передачи Оскара Гарсии.

Автогол в пассиве Жорди Альбы, срезавшего мяч в свои ворота на 49-й минуте.

«Барселона» набрав 40 очков поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив также набравший 40 очков «Реал» по дополнительным показателям. «Атлетик» с 24 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Кадис» в матче Примеры.