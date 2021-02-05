Слуцкий: я не вижу, какие преимущества нам дал лимит на легионеров

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о действующем в Российской премьер-лиге (РПЛ) лимите на легионеров.

«Я работал в РПЛ и в долимитный период. В том числе руководил «Москвой» во время знаменитой игры 2005 года с московским «Динамо», когда «Динамо» вышло с 11 легионерами. Я не увидел, что поколение, взращённое в условиях лимита, оказалось сильнее поколения без лимита», — приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».

Он отметил, что важнее заниматься развитием детско-юношеской инфраструктуры, обучением тренеров, нежели чем-то другим.

«Иногда спрашивают, почему в Исландии так, а у нас — так? Потому что в Исландии 300 манежей в шаговой доступности у каждого ребёнка. В нашей стране от Сибири до Дальнего Востока нет ни одного. Все дети тренируются с ноября по март в зале 20 × 40. Лимит — это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз — и сделал. Это не работа на перспективу, я не вижу, какие преимущества нам дал лимит. Когда мы приводим в защиту лимита чемпионат мира 2018 года, это не совсем этично. А что, если вспомнить Евро-2008? Всё то поколение сборной было выращено без него», — добавил специалист.

С сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров в формате «8 + 17»: команды могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.

Ранее президент РФС Александр Дюков поделился мнением о нынешнем лимите на легионеров.