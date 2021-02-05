Крицюк — о столкновении с футболистом «Порту»: я бы мог оказаться на его месте, но мне чуть больше повезло

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк прокомментировал инцидент со столкновением с защитником «Порту» Нуну во время матча команд в рамках 17-го тура португальской Примейры.

«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану всё будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле», — написал Крицюк в своём Instagram.

Он также рассказал, что после инцидента стал получать много оскорблений в свой адрес, потому хотел бы прояснить детали произошедшего.

«Я шёл на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. На повторе хорошо видно, что мои кулаки прямо за ногой Бруно, где мои руки, когда и с какой стороны идёт столкновение. В Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определённых ракурсов. Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло», — добавил российский голкипер.

В концовке встречи Крицюк в борьбе за верховой мяч столкнулся с форвардом «Порту» Нану, в результате чего нападающий не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что футболист «Порту» получил травму спинного мозга после столкновения с Крицюком.