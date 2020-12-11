Моуриньо признан лучшим тренером ноября в АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в ноябре.

Об этом сообщил сам Моуриньо в своём Instagram, опубликовав видео с наградой.

«Здесь написано: «Тренер месяца», но для меня это награда команде или персоналу месяца, потому что речь идёт об игроках и всех этих парнях, которые здесь со мной: о тренерах, ассистентах, научных работниках, аналитиках и других ребятах, которых здесь нет, но которые очень много работают», — написал Моуриньо в своём Instagram.

В четырёх матчах АПЛ в ноябре «Тоттенхэм» одержал три победы и один матч свёл к ничьей. «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после 11 туров с 24 очками в активе.

Ранее Моуриньо после победы над «Арсеналом» заявил, что «Тоттенхэм» вырос.