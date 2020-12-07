Моуринью после победы над «Арсеналом» заявил, что «Тоттенхэм» вырос

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы счастливы. Мы контролировали игру, надежно сыграли в обороне. Голы Кейна и Сона были потрясающими», — цитирует специалиста BBC.

Он отметил, что «Арсенал», несмотря на текущее место в таблице, является хорошей командой и создал «Тоттенхэму» много проблем. Кроме того, португалец считает, что наставник «канониров» Микель Артета является отличным тренером.

«Тоттенхэм» вырос. Я представляю, что люди ожидали, будто мы в трёх матчах с «Сити», «Челси» и «Арсеналом» потеряем очки и вернемся к «нормальности». Но мы не вернулись к «нормальности». Мы здесь, еще на один тур на первом месте», — сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 24 очка. «Арсенал» находится на 15-м месте с 13 очками в активе.