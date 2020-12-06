«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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«Тоттенхэм» в лондонском дерби одержал победу над «Арсеналом» в рамках матча 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
  • Reuters

Игра состоялась в Лодоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и закончилась в пользу хозяев — 2:0.

На 13-й минуте отличился Сон Хын Мин с передачи Гарри Кейна, а в компенсированное к первому тайму время уже кореец ассистировал Кейну.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. «Арсенал» находится на 15-м месте с 13 очками в активе.

Ранее сообщалось, что гол Джейми Варди на 90-й минуте принёс «Лестеру» победу над «Шеффилдом» в АПЛ.

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