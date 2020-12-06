Гол Варди на 90-й минуте принёс «Лестеру» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

«Лестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Лестер» забил первым. На 24-й минуте отличился Айосе Перес. «Шеффилд» ответил голом Оливера Мабёрни на 26-й минуте.

Победу «Лестеру» принёс гол Джейми Варди, отличившегося на 90-й минуте встречи.

«Лестер» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» с одним очком — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Челси» победил «Лидс» и вышел на первое место в АПЛ.