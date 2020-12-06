«Челси» победил «Лидс» и вышел на первое место в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
«Лидс» забил первым. Уже на 4-й минуте отличился Патрик Бэмфорд.
Победу «Челси» принесли голы Оливье Жиру, Курта Зума и Кристиана Пулишича, забивших на 27-й, 61-й и 93-й минутах.
«Челси», набрав 22 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 14 очками — 12-й.
Ранее сообщалось, что гол Погба помог МЮ обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ.