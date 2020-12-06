«Челси» победил «Лидс» и вышел на первое место в АПЛ

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Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» победил «Лидс» и вышел на первое место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Лидс» забил первым. Уже на 4-й минуте отличился Патрик Бэмфорд.

Победу «Челси» принесли голы Оливье Жиру, Курта Зума и Кристиана Пулишича, забивших на 27-й, 61-й и 93-й минутах.

«Челси», набрав 22 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 14 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что гол Погба помог МЮ обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ.

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