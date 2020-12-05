Гол Погба помог МЮ обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Вест Хэм Юнайтед» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гол Погба помог МЮ обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Вест Хэм» забил первым. На 38-й минуте отличился Томаш Соучек.

Победу «Манчестер Юнайтед» принесли голы Поля Погба, забившего на 65-й минуте, Мэйсона Гринвуда, отличившегося на 68-й минуте, и Маркуса Рэшфорда, забившего на 78-й минуте.

МЮ набрал 19 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 17 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что голы Стерлинга и де Брёйне принесли «Манчестер Сити» победу над «Фулхэмом».

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