Гол Погба помог МЮ обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Вест Хэм» забил первым. На 38-й минуте отличился Томаш Соучек.
Победу «Манчестер Юнайтед» принесли голы Поля Погба, забившего на 65-й минуте, Мэйсона Гринвуда, отличившегося на 68-й минуте, и Маркуса Рэшфорда, забившего на 78-й минуте.
МЮ набрал 19 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 17 очками — седьмой.
Ранее сообщалось, что голы Стерлинга и де Брёйне принесли «Манчестер Сити» победу над «Фулхэмом».