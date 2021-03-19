Хет-трик Оршича за 45 минут и возвращение Погба: как «Тоттенхэм» и «Милан» вылетели из Лиги Европы

«Тоттенхэм» сенсанционно проиграл загребскому «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы. Чемпиону Хорватии удалось отыграть гандикап в два мяча и добиться приемлемого результата в дополнительное время. Главным героем противостояния стал полузащитник Мислав Оршич, оформивший хет-трик за 45 минут. Завершил выступление во втором по значимости еврокубке и «Милан». Итальянский коллектив потерпел домашнее поражение с минимальным счётом от «Манчестер Юнайтед». Единственный гол записал на свой счёт вышедший на замену Поль Погба.

Удачная замена «Манчестер Юнайтед»

Противостояние «Милана» и «Манчестер Юнайтед» многие болельщики называли скрытым финалом ЛЕ. Однако первый матч не дал ответа на вопрос, кто заслуживает места в следующем раунде плей-офф. Манкунианцы были близки к победе, но на 92-й минуте позволили Симону Кьеру сравнять счёт.

В ответной встрече поначалу активнее смотрелся итальянский коллектив. В первом тайме хозяева создали у ворот Дина Хендерсона несколько опасных моментов, но пробить его не смогли.

Тем неожиданнее оказался гол МЮ сразу после перерыва. Мало того, забить удалось Полю Погба. Француз пропустил из-за травмы больше месяца и в Милане, наконец, попал в заявку команды. В начале второго тайма Уле-Гуннар Сульшер бросил его в игру вместо инертного Маркуса Рашфорда, и уже спустя три минуты после появления на поле француз ударом с линии вратарской счёт открыл.

На 65-й минуте Стефано Пиоли выпустил своего джокера — вернувшегося в строй после травмы Златана Ибрагимовича. Вскоре швед мог сравнять счёт ударом головой в упор, но Хендерсон проявил чудеса реакции и спас команду.

Пробить его соперникам в этот вечер так и не удалось. Англичанин провёл 11-й сухой матч в текущем сезоне и обошёл по этому показателю одноклубника Давида Де Хеа, в активе которого десять встреч на ноль. А МЮ во второй раз подряд выбил «Милан» из еврокубков. В 1/8 финала ЛЧ-2009/10 манкунианцы также оказались сильнее по сумме двух матчей — 4:0, 3:2.

Невероятный камбэк загребского «Динамо»

Главная же сенсация игрового дня состоялась в Хорватии, где сошлись загребское «Динамо» и «Тоттенхэм». Перед игрой казалось, что исход противостояния предрешён, поскольку лондонцы дома забили в ворота соперника два безответных мяча. Вдобавок за несколько дней до ответной встречи к тюремному сроку был приговорён главный тренер хозяев Златко Мамич. Его место на скамейке экстренно занял Дамир Кржнар.

Первый тайм прошёл по устраивающему гостей сценарию. Опасных моментов практически не возникало, и болельщики у телеэкранов вполне могли задремать.

Разбудил их потрясающий гол Мислава Оршича на 62-й минуте. Полузащитник из-за пределов штрафной закрутил мяч точно в дальний угол. Но лондонцы, кажется, не проснулись и в этот момент и продолжали верить в собственную непогрешимость.

Взялись за дело они лишь когда всё тот же Оршич из района одиннадцатиметровой отметки расстрелял створ и перевёл игру в дополнительное время. Но Мислава было уже не остановить. В самом начале второго экстратайма он сместился с левого фланга в центр, по пути обыграв нескольких оппонентов, и точно пробил в ближний угол. Хет-трик стал для него не первым в карьере. Например, в 2019-м он трижды поразил ворота «Аталанты» в Лиге чемпионов.

В оставшееся до финального свистка время «Тоттенхэм» вполне мог спастись. Чего стоит один момент Гарри Кейна на 116-й минуте, когда Доминик Ливакович чудом парировал выстрел нападающего в упор. Таким образом «Динамо» совершило невероятный камбэк, а лондонцы завершили выступление в ЛЕ. При этом Жозе Моуринью потерпел третье разгромное поражение в карьере в еврокубках, два из которых — во главе нынешней команды.

Минимальное поражение «Арсенала»

Понервничать пришлось и поклонникам другой английской команды — «Арсенала», который в первом матче уверенно обыграл на выезде «Олимпиакос» — 3:1. Дома лондонцы потерпели поражение с минимальным счётом. В самом начале второго тайма единственный мяч с помощью рикошета забил Юссеф Эль-Араби.

Примечательно, что марокканец поразил ворота «канониров» в третьей игре подряд. Неделю назад он забил им в Греции, а в феврале 2020-го точным ударом на 119-й минуте выбил маститого оппонента из Лиги Европы.

Сделать это вновь «Олимпиакосу» не удалось — «Арсенал» взял реванш за болезненную неудачу. В оставшееся до финального свистка время хозяева вполне могли не только отыграться, но и добиться разгрома, однако удача в этот вечер им не сопутствовала. Вдобавок гости в концовке остались в меньшинстве после удаления Фуссейни Ба, который получил первую жёлтую карточку за нарушение правил, а вторую тут же — за споры с арбитром.

Впечатляющий дебют «Гранады»

Поражение в ответном матче потерпела и испанская «Гранада» — 1:2. «Мольде» после первой игры оказался в таком же положении, что и загребское «Динамо» — пропустил на выезде два безответных мяча и имел шансы спастись. Правда, ответная встреча из-за коронавирусных ограничений проходила не в Норвегии, а на нейтральной территории в Будапеште.

Тем не менее гол Хесуса Вальехо в собственные ворота на 29-й минуте окончательно возродил интригу в данном противостоянии. В дальнейшем номинальные хозяева неоднократно могли сравнять счёт по сумме двух матчей, но вместо этого во второй игре подряд позволили поразить свои ворота 35-летнему Роберту Сольдадо.

Однако победа всё-таки осталась за норвежским коллективом. В самом конце встречи подопечные Эрлинга Моэ заработали пенальти, который реализовал Эйрик Хестад. А «Гранада» в дебютном сезоне еврокубков добралась до четвертьфинала ЛЕ.

Печальный конец «Шахтёра»

Украинским командам для того, чтобы пробиться в четвертьфинал, требовалось совершить чудо. Ведь «Шахтёр» в первом матче пропустил три безответных мяча от «Ромы», а киевское «Динамо» — два от «Вильярреала».

«Горняки», в прошлом сезоне добравшиеся до полуфинала турнира, несмотря на практически безвыходное положение верили в домашний камбэк. Однако в первом тайме ворота соперника им поразить не удалось, а на 48-й минуте Борха Майораль сделал их положение безвыходным.

По истечении часа встречи Жуниор Мораис счёт сравнял, но точку в противостоянии поставил всё тот же Майораль. К слову в активе испанского нападающего значатся уже семь голов в текущем розыгрыше ЛЕ, и в гонке бомбардиров турнира он уступает только Микаэлю Исхаку из «Леха» и Кейну. Однако их команды уже завершили выступление в еврокубках, соответственно форвард имеет шанс в ближайшее время обойти соперников.

«Шахтёр» же в третий раз в истории вылетел из Кубка УЕФА / Лиги Европы во втором раунде плей-офф. Причём на этот раз украинский коллектив остановил его бывший наставник Паулу Фонсека.

Безвольный вылет киевского «Динамо»

Не сумело совершить чудо и «Динамо», которое на выезде уступило «Вильярреалу» с тем же счётом, что в и в первом матче — 0:2. Причём исход противостояния оказался предрешён, ещё в стартовой 45-минутке, когда ворота Георгия Бущана дважды поразил Жерар Морено.

После этого вторая половина встречи больше походила на товарищескую. Так киевляне в третий раз за последние четыре года завершили выступление в ЛЕ на стадии 1/8 финала. В прошлом сезоне бело-голубые даже не вышли из группы.

Украина же не только лишилась последних представителей в еврокубках, но и потеряла право напрямую провести одну команду в групповой этап ЛЧ-2022/23. Это связано с тем, что страна завершила текущий розыгрыш еврокубков на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперёд Шотландию.

Страшный фол нападающего «Рейнджерс»

Британцы сохранили за собой 11-ю строчку, несмотря на вылет «Рейнджерс». Текущий сезон складывался для команды более чем успешно. В начале марта она за шесть туров до финиша стала 55-кратным чемпионом Шотландии. Далее болельщики ждали выхода в четвертьфинал ЛЕ, тем более «Славия» казалась вполне проходимым соперником. Да и результативная ничья на выезде (1:1) стала приемлемым результатом.

Однако домашняя игра с самого начала складывалась не по сценарию хозяев. Уже на 14-й минуте Питер Олайинка поразил ворота 39-летнего Аллана Макгрегора. Теперь подопечным Стивена Джеррарда для выхода в следующий раунд требовалось забивать дважды.

Вместо этого команда по истечению часа встречи осталась в меньшинстве. Вышедший на замену незадолго до этого Кемар Руф в борьбе за мяч шипами бутс ударил в лицо Ондржея Коларжа и отправил вратаря в нокаут. Судья Орель Гринфилд показал нападающему прямую красную карточку, а получившего серьёзное рассечение голкипера пришлось менять. После матча он был госпитализирован.

Беда не пришла для «Рейнджерс» одна. Спустя всего десять минут защитник Леон Балогун получил второй «горчичник», и команда осталась вдевятером. Тут же Николае Станчу удвоил преимущество гостей в счёте и снял все вопросы об исходе противостояния.

Таким образом «Славия» во второй раз за последние три года пробилась в четвертьфинал ЛЕ. В 2019-м остановить чешский коллектив сумел только будущий обладатель трофея «Челси».

Подарок «Аяксу» на День рождения

Уверенно шагнул в следующий раунд плей-офф и «Аякс». Амстердамцы в двух матчах обыграли швейцарский «Янг Бойз» с общим счётом 5:0. В четверг в день 121-летия клуба подопечные Эрика тен Хага отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Голами отметились Давид Нерес и реализовавший пенальти Душан Тадич. В активе серба значатся три результативных удара в текущем розыгрыше ЛЕ, два из которых — с одиннадцатиметровой отметки. А амстердамцы во втором по значимости еврокубке пока обходятся без потерь. На предыдущей стадии они дважды обыграли «Лилль».