Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича

Загребское «Динамо» одержало победу над лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Загребе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Динамо» отличился Мислав Оршич, забивший на 62-й и 82-й минутах.

Поскольку по итогам основного времени ответной встречи команды не выявили победителя двухматчевого противостояния, были назначены два экстра-тайма по 15 минут.

На 111-й минуте Оршич снова поразил ворота «Тоттенхэма», тем самым оформив хет-трик.

Таким образом, по сумме двух матчей 3:2 (0:2) «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Рома» победила «Шахтёр» и вышла в 1/4 финала ЛЕ.