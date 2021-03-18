Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
- Reuters
Встреча, прошедшая в Загребе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Динамо» отличился Мислав Оршич, забивший на 62-й и 82-й минутах.
Поскольку по итогам основного времени ответной встречи команды не выявили победителя двухматчевого противостояния, были назначены два экстра-тайма по 15 минут.
На 111-й минуте Оршич снова поразил ворота «Тоттенхэма», тем самым оформив хет-трик.
Таким образом, по сумме двух матчей 3:2 (0:2) «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Рома» победила «Шахтёр» и вышла в 1/4 финала ЛЕ.