Моуринью извинился перед болельщиками «Тоттенхэма»

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью принёс извинения болельщикам команды за разгромное поражение от загребского «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Моуринью извинился перед болельщиками «Тоттенхэма»
  • Reuters

«Мне остается лишь извиниться перед болельщиками. Надеюсь, они чувствуют то же, что и я. Сегодня стоял вопрос жизни и смерти, и в настоящий момент мы мертвы. В ряде других игр у меня были схожие чувства. Но вплоть до последней игры сезона мы постараемся делать все возможное», — приводит слова Моуринью BBC.

«Тоттенхэм», выигравший домашнюю встречу (2:0) на выезде проиграл загребскому «динамо» со счётом 0:3 и не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» не показал в матче со «Славией» не то что основ футбола, а даже основ жизни.

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