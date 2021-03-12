Пас вратаря «Гранады», гол Диалло затылком, дубль Кейна и фиаско украинцев: чем запомнились матчи 1/8 финала Лиги Европы

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» уступили «Вильярреалу» дома и «Роме» в гостях со счётом 0:2 и 0:3. «Тоттенхэм» взял верх над обидчиком ЦСКА и «Краснодара» благодаря дублю Гарри Кейна. «Милан» ушёл от поражения в Манчестере в компенсированное время после точного удара Симона Кьера. Вратарь «Гранады» сделал голевой пас и помог своей команде победить оставшихся вдесятером игроков «Мольде». О первых матчах 1/8 финала Лиги Европы — в материале RT.

Диалло хватило для гола шести минут

«Милан» привёз в Манчестер полурезервный состав: из-за травм различной тяжести Стефано Пиоли лишился не только Златана Ибрагимовича, но и оставил в Италии целую группу футболистов, на которых обычно полагался. На скамейке гостей обосновались лишь пять полевых игроков, среди которых постоянную практику на высшем уровне имели только Сандро Тонали и Саму Кастильехо.

Тем не менее россонери увезли с «Олд Траффорд» ничью, добыв её уже в добавленное время. После углового Симон Кьер поразил ворота Дина Хендерсона и прервал серию соперника из 503 «сухих» минут. Тем самым защитник компенсировал несправедливость первого тайма. В дебюте двухраундового противостояния арбитры дважды отменяли точные удары итальянцев, то обнаружив оффсайд у Рафаэля Леау, то высмотрев с помощью системы VAR миллиметровое соприкосновение руки Френка Кесси с мячом. Самая молодая команда Серии А и в дальнейшем смотрелась ничуть не хуже одного из лидеров АПЛ. Но о «Милане» несправедливо говорили бы гораздо меньше, не отличись Кьер.

Повышенное внимание к хозяевам объяснялось прозорливой заменой Уле-Гуннара Сульшера, случившейся в перерыве. Выход на поле Амада Диалло вместо получившего травму Антони Марсьяля уже через пять минут обернулся голом. До этого в матчах за МЮ, где француз проводил считаные минуты, по чужим воротам он не бил вовсе. Здесь же в возрасте 18 лет и 243 дней стал самым молодым небританским футболистом «Манчестера», отличившимся на евроарене.

К слову, форвард не только затмил ужасный первый тайм в исполнении группы атаки хозяев — Бруну Фернандеш, Дэниэл Джеймс и Мэйсон Гринвуд не создали ни момента, — но и заставил забыть об ошибке капитана. Гарри Макгуайр на 38-й минуте после розыгрыша углового не попал в сетку с линии ворот — и по метрике ожидаемых мячей запорол момент на 0,91 гола!

Защитники обыграли киевское «Динамо»

Команда Мирчи Луческу так опасалась нападающих «Вильярреала», что не уследила за защитниками. Оба мяча испанцев провели представители группы разрушения, причём разные. Такого в европейской истории клуба не случалось ни разу за 142 выступления. Поэтому вечером четверга Пау Торрес и Рауль Альбиоль вписали свои имена в скрижали. Последний вообще сделал это дважды: встреча с «Динамо» стала для ветерана сотой на международной арене. В XXI веке из испанских защитников это удавалось лишь Серхио Рамосу, Жерару Пике и Карлесу Пуйолю.

В целом встреча разделилась на две части. На старте киевляне высоко прессинговали, что ограничивало коллектив Унаи Эмери практически во всех инициативах. Однако стоило «Динамо» пропустить, немного просесть физически и перестать выдвигаться в активное давление, как инициатива перешла к «Вильярреалу». Использовали её гости, правда, незамысловато, сведя атакующую работу к навесам и забросам мяча на Жерара Морено. Тот стратегию оправдал, сделав голевой пас. Таким образом, форвард оказался причастен к 12 из 25 голов в 11 матчах клуба в 2021-м.

Киевляне пробовали наносить удары в самые уязвимые зоны испанцев, фланги. Однако «Вильярреал» за счёт действий Этьена Капу и Ману Тригероса быстро обезопасил гостей от неприятностей.

«Рейнджерс» продолжил забивать в гостях

Команда Стивена Джеррарда на неделе оформила чемпионство в Шотландии — и впервые за десять лет вновь примерила золотые медали. Видимо, это отразилось на подготовке «Рейнджерс» к матчу Лиги Европы, поскольку в дебюте пражской встречи гостям не хватило концентрации. Быстрый гол «Славии» напомнил, почему журналисты взяли за правило называть чехов самой искренней и открытой командой турнира. Для футболистов из Глазго мяч стал 14-м пропущенным в континентальном сезоне, что своего рода аномалия. Ведь в национальном первенстве «Рейнджерс» пропустили лишь 12 раз за 34 тура.

Впрочем, ещё до перерыва гости сравняли счёт благодаря Филипу Хеландеру. Тем самым шотландцы продлили уникальную серию, отличившись в каждой из выездных встреч на международной арене в сезоне. Возможно, точных ударов со стороны коллектива Джеррарда было бы больше. Однако «Славия» тактикой мелкого фола много и часто срывала перспективные атаки соперника.

«Аякс» сделал результат за полчаса

Помня о том, что в ответном поединке доведётся играть на искусственном поле, амстердамцы сделали всё, чтобы отправиться в Швейцарию с комфортным преимуществом. Причём потратили на решение задачи всего 30 минут. Изучив в стартовый час все слабые стороны обороны «Янг Бойз», коллектив Эрика тен Хага затем трижды планомерно её взломал. Особо выделялся Душан Тадич, отличившийся в четвёртом матче «Аякса» подряд. Мяч стал для серба десятым в сезоне — и, если исключить пенальти, никто среди одноклубников пока больше не забивал.

В целом именно хозяева контролировали ход противостояния и владели мячом — Маартен Стекеленбург практически не вступал в игру. И если совершал прыжки, то лишь для того, чтобы не дать застыть разгорячённым мышцам. Швейцарцы за 90 минут нанесли всего удар — и тот прошёл мимо створа, тогда как «Аякс» более трети из 21 выстрела положил точно в рамку.

Фонсека одолел бывшую команду

Экс-наставник донецкого «Шахтёра» идеально подготовился к игре с бывшими одноклубниками. Тройка центральных защитников «Ромы» чётко забрасывала мячи за спины соперникам, располагавшимся в линии обороны максимально высоко. В свободное же пространство своевременно врывались Педро, Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини, что приводило к опасным моментам. Разок донецких футболистов спас офсайд, однако в случае с голом итальянского хавбека даже судьи не в силах были выручить гостей.

По задумке, столь высокую посадку защитников должны были страховать бразильские центральные хавбеки. Но Марлос, Майкон и Патрик к действиям по отбору мяча даже в лучшие годы относились пренебрежительно. В необычном же треугольнике, где роль опорного полузащитника была чужда любому из легионеров, никто из них вовсе не озадачился разрушением.

Ещё одна классная находка Фонсеки — отказ от прессинга. Футболисты «Ромы» просто не выдвигались вглубь поля, сохраняя стройность и компактность. Заодно не мешали креативным партнёрам и не оказывались уязвимыми при потерях мяча. Именно поэтому «Шахтёр» на протяжении 90 минут не имел свободного пространства — и остался без забитых мячей на «Стадио Олимпико». Итальянцы же, наоборот, находили всё новые и новые свободные зоны у ворот Анатолия Трубина, что в итоге привело к разгрому «горняков» Стефаном Эль-Шаарави и Джанлукой Мансини.

Вратарь «Гранады» отдал голевой пас

В матче, пожалуй, наименее распиаренных участников 1/8 финала особое внимание стоит уделить первому из двух забитых «Гранадой» мячей. Важен даже не столько точный удар Хорхе Молины, сколько передача, его предварившая. Голевой пас получил авторство Руи Силвы — португальского голкипера испанцев. Мяч, вынесенный практически на сотню метров, лёг точно на ногу форварду и позволил хозяевам одолеть «Мольде».

Вратари испанских команд не исполняли ассистов целых 14 лет. Ровно с тех пор, как Андрес Палоп в финале розыгрыша Кубка УЕФА помог отличиться Адриано Коррее во встрече против «Эспаньола». Усилия голкипера помогли «Севилье» по итогам той встречи завоевать трофей. В четверг же Руи Силва подтолкнул «Гранаду» к движению в том же победном направлении.

На 78-й минуте успех развил Роберто Сольдадо, который воспользовался ошибкой вратаря норвежцев Адреаса Линде и установил окончательный счёт. Однако у «Мольде» есть весомый аргумент, оправдывающий не самые уверенные действия в обороне. К моменту, когда защитники открыли Сольдадо позицию для удара, команда играла вдесятером из-за удаления Мартина Эллингсена. И толком не смогла перестроиться после потери полузащитника.

Кейн переписал очередной рекорд

Дубль в ворота загребского «Динамо» вновь продемонстрировал незаменимость Гарри Кейна для «Тоттенхэма». В системе Жозе Моуриньо нападающий, выполняя огромный объём работы, идеально встраивается в контратакующую модель. Как результат, даже при действиях вторым номером лондонский клуб гарантированно создаёт за матч несколько моментов ногами Кейна. И с помощью форварда их же реализует.

В матче с балканцами Гарри образцово подошёл к конвертации возможностей в голы — и провёл 25-й, а затем и 26-й мячи в сезоне. По этому показателю ему нет равных среди игроков АПЛ. В рамках же «Тоттенхэма» форвард повторил достижение Мартина Чиверса. Тот с 1971 по 1974 год каждый сезон на континентальной арене забивал по восемь. Столько же в Лиге Европы-2020/21 и у Кейна. Однако современный герой Северного Лондона точно будет иметь в распоряжении ещё минимум матч — ответный поединок в Загребе. Судя же по результату на «Уайт Харт Лейн», в четвертьфинале Гарри тоже сыграет.

«Арсенал» выкарабкался из ямы

Вплоть до 80-й минуты коллектив Микеля Артеты старательно закапывал сам себя. После бодрого начала в Пирее, включившего дебютный гол Мартина Эдегора за клуб (для этого северянину понадобилось всего два удара в створ), «Арсенал» уверенно гнал встречу к победной развязке. И скорости в этом процессе радовали глаз болельщиков. Однако на 58-й минуте англичане совершили очередную индивидуальную ошибку, приведшую к голу «Олимпиакоса».

Как и в минувшей встрече Лиги Европы, осечку допустил Дани Себальос, чем не преминул воспользоваться Юсеф Эль-Араби. Для «Арсенала» провалы, превращающиеся в пропущенные мячи, обретают форму тренда. С той лишь разницей, что в АПЛ ошибки такого характера прежде допускал Давид Луиз. На международной арене к нему присоединился Себальос.

Тем не менее коллектив из Северного Лондона избежал сенсации с негативным оттенком. Сначала голову Габриэля Магальяэша нашёл точным пасом Виллиан, оформивший ассист в четвёртом матче подряд. А затем отличился Мохамед Эль-Нени: выпущенный Артетой на 82-й минуте египтянин отпраздновал успех всего через 180 секунд пребывания на поле. Любопытно, что все мячи «Арсенала» из логики эпизодов не вытекали: по метрике ожидаемых голов удары выбивали 0.02, 0.04 и 0.01 xG!